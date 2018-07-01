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الشيخ السلفي محمد الفيزازي يزور منطقة ''إمسوان'' شمال أكادير

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 22:29 الشيخ السلفي محمد الفيزازي يزور منطقة إمسوان شمال أكادير | مجتمع
الشيخ السلفي محمد الفيزازي يزور منطقة ''إمسوان'' شمال أكادير
ظهر الداعية والشيخ المثير للجدل ''محمد الفيزازي'' في صور له التقطها بأحد الدواوير المتواجدة بمنطقة ''إمسوان'' الشاطئية 70 كيلومتر عن مدينة أكادير رفقة مجموعة من طلاب إحدى المدارس العتيقة.

شوف تيفي:أكادير

ظهر الداعية والشيخ المثير للجدل ''محمد الفيزازي'' في صور له التقطها بأحد الدواوير المتواجدة بمنطقة ''إمسوان'' الشاطئية 70 كيلومتر عن مدينة أكادير رفقة مجموعة من طلاب إحدى المدارس العتيقة.

وحسب ما أكدته مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فإن الشيخ الفيزازي قام بزيارة لدوار يدعى ''اخسمو'' تابع لجماعة إمسوان شمال مدينة أكادير ، وأدى صلاة الجمعة الماضية بالمنطقة، قبل أن يقوم بزيارة المدرسة العتيقة أحمد أوسعيد، والتقى بعدد من الطلبة الذين يدرسون علوم الفقه والقرآن والحديث بذات المدرسة.

وأضافت ذات المصادر، أن سبب زيارة الفيزازي لجماعة إمسوان يجهل لحدود الساعة، ولم يتسنى لمصادرنا معرفة المدة الزمنية التي قضاها الشيخ بإمسوان بعدما غاب عن الأنظار منذ مدة طويلة.

هذا وكان الفيزازي قد أثار ضجة إعلامية واسعة قبل شهور نتيجة ظهور عدة تسجيلات وأشرطة فيديو لفتاة تدعى حنان تتهمه بكونها تعرضت للضرب العنف من طرف أشخاص مجهولين بمنطقة ملابطا بطنجة، وتدعي فيها أنها زوجته، وأنه هو من قام بذلك، وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، ودخلت على خطها النيابة العامة المختصة.

 

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شوف تيفي المغرب إمسوان الشيخ الفيزازي ظهور صور مدرسة عتيقة

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