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فيديو سيهز المغاربة.. مواطن مراتو ولدات وعطاوه بنتو ميتة ومشقوقة الرأس: ''واسيدنا وعتقنا راه غادي يقتلونا''

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 21:45 فيديو سيهز المغاربة.. مواطن مراتو ولدات وعطاوه بنتو ميتة ومشقوقة الرأس: واسيدنا وعتقنا راه غادي يقتلونا | مجتمع
فيديو سيهز المغاربة.. مواطن مراتو ولدات وعطاوه بنتو ميتة ومشقوقة الرأس: ''واسيدنا وعتقنا راه غادي يقتلونا''
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء 24 يوليوز، بمقاطع فيديو جد صادمة، تدمي القلوب وتهز النفوس، تظهر لحظة دخول مواطن في حالة هستيرية وهو يكشف عن تسبب مكلفين بقسم الولادة بإحدى المستشفيات العمومية بمدينة

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء 24 يوليوز، بمقاطع فيديو جد صادمة، تدمي القلوب وتهز النفوس، تظهر لحظة دخول مواطن في حالة هستيرية وهو يكشف عن تسبب مكلفين بقسم الولادة بإحدى المستشفيات العمومية بمدينة فاس في وفاة رضيعته.

وحسب المعطيات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' فإن هذا المواطن، وبعد وضع زوجته لرضيعته، تفاجأ بها جثة هامدة وبها شقوق على مستوى الرأس، ما جعله يتهم المكلفين بقسم الولادة بالتسبب في وفاتها نتيجة خطأ طبي خلال عملية الولادة.


وتظهر الفيديوهات التي توصلت بها ''شوف تيفي''، لحظة مناشدة هذا المواطن للملك محمد السادس بالتدخل لإنصافه ومحاسبة بعض العاملين في قطاع الصحة بالمستشفيات العمومية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المواطن الملك محمد السادس قسم الولادة

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