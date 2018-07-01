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مثير.. ظهور ممثلين لشركات عالمية تزامنا مع الصيف يشعل غضب تجار القريعة وكراج علال في كازا

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 21:41 مثير.. ظهور ممثلين لشركات عالمية تزامنا مع الصيف يشعل غضب تجار القريعة وكراج علال في كازا | مجتمع
مثير.. ظهور ممثلين لشركات عالمية تزامنا مع الصيف يشعل غضب تجار القريعة وكراج علال في كازا
احتجاجا على عمليات الابتزاز من طرف جهات جديدة تدعي هي الأخرى تمثيليتها لماركات عالمية، من المنتظر أن ينظم تجار القريعة وكراج علال وقفة احتجاجية، يوم غذ الأربعاء بالمشروع (تجار الملابس) بالقريعة

 

احتجاجا على عمليات الابتزاز من طرف جهات جديدة تدعي هي الأخرى تمثيليتها لماركات عالمية، من المنتظر أن ينظم تجار القريعة وكراج علال وقفة احتجاجية، يوم غذ الأربعاء بالمشروع (تجار الملابس) بالقريعة بالدار البيضاء.

وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن هذه الوقفة الاحتجاجية لتجار من القريعة وكراج علال تأتي بعد ظهور أشخاص جدد يدعون تمثيل بعض الماركات العالمية، وزيارتهم المتكررة إلى محلات التجار، بدعوى بيع ملابس مقلدة لهذه الماركات، مع العلم أن نفس هذه الماركات يدعي (ه.ش ) هو الآخر تمثيليتها.

وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الأشخاص الجدد زاروا حوالي 15 محلا، حيث يقتنون في الأول سلعة تحمل اسم ماركة عالمية، ويطالبون صاحب المحل ببطاقة الزيارة (كارت فيزيت)، بعد الأداء قبل أن يعودوا في اليوم الموالي مرفقين بمفوض قضائي، ويشرعون في إحصاء الملابس المقلدة، ومباشرة إجراءات الدعوى القضائية.

وأضاف المصدر أن هذه العملية طالت تجارا، بلغ حوالي 15 صاحب محل، ابتداء من الاثنين الماضي، بكل من البرنوصي، والقريعة، وكراج علال، والولفة، وباب مراكش بالدار البيضاء وزرعت الرعب والخوف بين تجار هذه الأسواق.


وسبق للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن حفظت ملف قضية ثلاثة تجار ضد شخص حصد مبالغ مالية مهمة، بدعوى تمثيله لشركات عالمية، في جميع المجالات، بل حتى الأندية الرياضية.

 

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