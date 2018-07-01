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الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية ضمن أهداف اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب وأوروبا

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 21:28 الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية ضمن أهداف اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب وأوروبا | بوليتيك
الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية ضمن أهداف اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب وأوروبا
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 24 يوليوز بالرباط، بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري، و يعتبر هذا الاتفاق الاستدامة كأولوية، مع تعزيز مهم للبعد الاجتماعي الاقتصادي ما يمثل نهاية

شوف تيفي

 

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 24 يوليوز بالرباط، بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري، و يعتبر هذا الاتفاق الاستدامة كأولوية، مع تعزيز مهم للبعد الاجتماعي الاقتصادي ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر..

وحسب "بلاغ" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فسيتم الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن. وللرفع من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على هذه المناطق، تحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 ٪ بدلا من 5 ٪ في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.

ومن أجل الحفاظ على استدامة موارد مصايد الأسماك وحماية البيئة البحرية، تم دمج العديد من المتطلبات التقنية. وتشمل هذه التدابير مراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشيا مع دورة حياة هذه الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أنواع الأسماك التي يجب حمايتها والتي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها، لا يشملها الاتفاق الجديد، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون.

تغطي هذه الاتفاقية المنطقة الجغرافية من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض مع استبعاد البحر الأبيض المتوسط من الاتفاقية من أجل تعزيز الحفاظ على موارده، والتي تعاني في عدة مناطق من الاستغلال المفرط.

كما تم تعزيز نظام متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزامياً في بعض الأنواع غير المنصوص عليها في البروتوكول القديم.

‫شوف تيفي

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