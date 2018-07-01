صورة جد صادمة..هكذا انتحرت فرنسية شنقا ضواحي مدينة الصويرة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء 24 يوليوز، بصورة جد صادمة، تظهر أجنبية جثة هامدة وهي معلقة بواسطة حبل إلى جذع شجرة بمنطقة '' سميمو'' ضواحي مدينة الصويرة.

"شوف تيفي"





توصلت "شوف تيفي" يومه الثلاثاء 24 يوليوز، بصورة جد صادمة، تظهر أجنبية جثة هامدة وهي معلقة بواسطة حبل إلى جذع شجرة بمنطقة " سميمو" ضواحي مدينة الصويرة.



وأوضح مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بأجنبية مقيمة بالمغرب تحمل الجنسية الفرنسية، تبلغ من العمر قيد حياتها 46 سنة، عثر عليها مواطنون نهاية الأسبوع المنصرم، جثة هامدة معلقة إلى شجرة بمنطقة سميمو، ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات انتحار الفرنسية القاطنة بمنطقة سميمو، مشيرا إلى أن جثة الهالكة تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.





