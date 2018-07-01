 عاجل.. بعد فيديو ''شوف تيفي'' ..العثور على الطفلة المختفية فكازا..''رجعات لدارهم في حالة غير طبيعية'' ﻿
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عاجل.. بعد فيديو ''شوف تيفي'' ..العثور على الطفلة المختفية فكازا..''رجعات لدارهم في حالة غير طبيعية''

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 20:08 عاجل.. بعد فيديو شوف تيفي ..العثور على الطفلة المختفية فكازا..رجعات لدارهم في حالة غير طبيعية | مجتمع
عاجل.. بعد فيديو ''شوف تيفي'' ..العثور على الطفلة المختفية فكازا..''رجعات لدارهم في حالة غير طبيعية''
بعد نداء والدها المؤثر على ''شوف تيفي''علمنا من مصدر مطلع أن طفلة تقطن بدوار ''بويه'' بمنطقة البرنوصي بالبيضاء، عادت قبل قليل من يومه الثلاثاء 24 يوليوز، إلى أحضان والديها بعد يومين من اختفائها في ظروف

''شوف تيفي''

 

بعد نداء والدها المؤثر على ''شوف تيفي''علمنا من مصدر مطلع أن طفلة تقطن بدوار ''بويه'' بمنطقة البرنوصي بالبيضاء، عادت قبل قليل من يومه الثلاثاء 24 يوليوز، إلى أحضان والديها بعد يومين من اختفائها في ظروف غامضة.

وأوضح المصدر ذاته أن الطفلة البالغة من العمر 12 سنة، عادت إلى منزل أسرتها وهي في حالة غير طبيعية، مشيرا إلى أن ملابسها ممزقة بالكامل وقد أبلغت والديها أن ''سيدة'' قامت بإرسالها إلى عنوان الأسرة بواسطة سيارة أجرة.

وأبرز ذات المصدر إلى أن المصالح الأمنية والتي كانت قد توصلت بشكاية في الموضوع من المنتظر أن تستمع للطفلة للكشف عن ظروف وملابسات اختفائها.

تجدر الإشارة إلى أن والد الطفلة، ناشد المواطنين أمس الاثنين، من خلال تصريح أدلى به ل ''شوف تيفي'' بمساعدته في العثور على فلذة كبده التي اختفت من منزل الأسرة فجأة ودون سابق انذار.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طفلة البرنوصي والدي الاسرة

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