 تقرير أممي..يضع أكادير خارج تصنيف المدن الأكثر جذبا للاستثمارات السياحية بإفريقيا .. وطنجة في المرتبة الثالثة إفريقيا خلف القاهرة على رأس القائمة ﻿
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تقرير أممي..يضع أكادير خارج تصنيف المدن الأكثر جذبا للاستثمارات السياحية بإفريقيا .. وطنجة في المرتبة الثالثة إفريقيا خلف القاهرة على رأس القائمة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 19:26 تقرير أممي..يضع أكادير خارج تصنيف المدن الأكثر جذبا للاستثمارات السياحية بإفريقيا .. وطنجة في المرتبة الثالثة إفريقيا خلف القاهرة على رأس القائمة | مجتمع
تقرير أممي..يضع أكادير خارج تصنيف المدن الأكثر جذبا للاستثمارات السياحية بإفريقيا .. وطنجة في المرتبة الثالثة إفريقيا خلف القاهرة على رأس القائمة
أزاح التقرير الصادر حديثا عن الأمم المتحدة حول المستوطنات البشرية والمعروف اختصارا باسم ''الموئل'' والذي يصنف المدن الإفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات السياحية مدينة أكادير من لائحة تصنيف هذه

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

أزاح التقرير الصادر حديثا عن الأمم المتحدة حول المستوطنات البشرية والمعروف اختصارا باسم "الموئل" والذي يصنف المدن الإفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات السياحية مدينة أكادير من لائحة تصنيف هذه المدن، حيث لم تأت في المراتب الأربعة الأولى للمدن المغربية التي صنفها هذا التقرير ضمن المدن التي تستهوي المستثمرين السياحيين في القارة السمراء.

وجاءت مدينة طنجة في المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي خلف كل من مدينة القاهرة التي حلت على رأس القائمة و جوهانسبورغ الجنوب إفريقية التي جاءت في الرتبة الثانية من حيث قوة الجذب الاستثماري.

وحلت مدينة الدار البيضاء في الرتبة الخامسة متراجعة بشكل مهول في الترتيب إلى جانب أكادير التي لم تعد تستهوي الأجانب لإطلاق مشاريعهم بها، نتيجة عدة عوامل أبرزها العراقيل الإدارية التي توضع في وجههم، علاوة على البنيات التحتية المهترئة، وكذا الكساد الاقتصادي الذي أرخى بظلاله على جوهرة سوس، وأثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للساكنة، ناهيك عن غياب استراتيجية واضحة المعالم للمجالس المنتخبة بالمدينة للنهوض بالمدينة وتشجيع الاستثمار، وفتحه أمام الأجانب وفق أسلوب سهل المساطير.

وأظهر التقرير القفزة النوعية التي حققتها مدينة القاهرة في حركة الاستثمارات الأجنبية، في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، حيث استطاعت الصمود في صدارة المدن الإفريقية، بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر منها دولة مصر بصفة عامة جراء مخلفات الربيع العربي إلا أنها قاومت كل هذه التحديات واحتلت الصف الأول إفريقيا و الـ64 عالميا كقوة جذب استثمارية.

وقدر التقرير الأممي مجموع استثمارات القاهرة بقيمة 13.7 مليار دولار ما بين 2013 و2016، مقارنة بنحو 13.2 مليار دولار جذبتها جنوب إفريقيا، و10.5 مليار دولار لطنجة.

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