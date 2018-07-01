أسابيع عن عيد الأضحى .. : ارتفاع صاروخي لأسعار المواشي ﻿

قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، كشف بعض ''الكسابة'' لـ ''شوف تيفي'' أن أسعار أضاحي العيد بالمغرب، ومع اقتراب العيد، بدأت في الارتفاع بشكل ملحوظ، حيث تتراوح ما بين 1700 درهم وأكثر من 5 آلاف درهم .

"شوف تيفي"

قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، كشف بعض "الكسابة" لـ "شوف تيفي" أن أسعار أضاحي العيد بالمغرب، ومع اقتراب العيد، بدأت في الارتفاع بشكل ملحوظ، حيث تتراوح ما بين 1700 درهم وأكثر من 5 آلاف درهم .

وأوضح كساب ينحدر من منطقة "كيسر" ضواحي سطات لـ "شوف تيفي" أن أضاحي هذه السنة، تتميز بالجودة، إلا أن المواطن سيكون مطالبا بدفع سعر معقول ومهم للحصول على أضحية جيدة تتوفر فيها جميع الشروط، مشيرا إلى أن الأسعار حاليا مرتفعة ومن المنتظر أن ترتفع أكثر خلال العشر أيام التي تسبق العيد، بسبب "الشناقة" الذين يستغلون الفرصة للرفع من الأسعار خاصة في أسواق المدن الكبرى كمدينة الدار البيضاء.

وأكد هذا الكساب أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، قامت بمجهودات مهمة لترقيم أضاحي العيد التي ستعرض للبيع، مشددا على أن جميع "الأكباش" في ضيعته وفي مجموعة من الضيعات بمنطقة "كيسر" تم ترقيمها قبل أسابيع، وذلك حتى تتم حماية المستهلك بعد فضيحة "تعفن اللحوم" السنة الماضية.

ومن جهته، أشار كساب آخر من منطقة "المداكرة" بجماعة الطوالع ببنسليمان، على أن أضاحي العيد المتواجدة في ضيعته وإلى حدود الساعة لم يتم ترقيمها، مشيرا إلى أن أسعار الأكباش ونظرا لطبيعة "العلف" ستكون مرتفعة بالرغم من أمطار الخير التي عرفتها المنطقة خلال السنة الجارية، والتي مكنت "الكسابة" من الاستفادة من "الرعي" بحقول "الفول" و "الحمص".