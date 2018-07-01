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طــبول الحرب تقرع بين ''أردوغان'' و بنيامين نتانياهو''

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 18:42 طــبول الحرب تقرع بين أردوغان و بنيامين نتانياهو | دولي
طــبول الحرب تقرع بين ''أردوغان'' و بنيامين نتانياهو''
دخل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في حرب كلامية، الثلاثاء، حين اتهم الأول دولة الثاني بأنها ''الأكثر فاشية وعنصرية في العالم''، فيما رد الثاني بأن

شوف تيفي

 

دخل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في حرب كلامية، الثلاثاء، حين اتهم الأول دولة الثاني بأنها ''الأكثر فاشية وعنصرية في العالم''، فيما رد الثاني بأن تركيا تتحول لـ'' ديكتاتورية ظلامية''، لكن لا يبدو أن هذه التصريحات تمس العلاقات بين أنقرة وتل أبيب التي توصف بـ''العميقة والاستراتيجية''.

وبدأ الأمر عندما وصف أردوغان في كلمة أمام كتلته البرلمانية في أنقرة إسرائيل بـ ''الدولة الأكثر فاشية وعنصرية في العالم''، بعد أن صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الأسبوع الماضي على قانون يعرّف البلاد على أنها ''الدولة القومية للشعب اليهودي''، وفق وكالة ''فرانس بريس''.

وسارع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الهتاف: ''اللعنة على إسرائيل''، وكان البرلمان الإسرائيلي أقر الخميس الماضي قانونا ينص على أن إسرائيل هي ''الدولة القومية للشعب اليهودي'' وأن ''حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط''، وسط اتهامات بأن هذا القانون عنصري تجاه الأقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل.

وسارع نتانياهو إلى الرد على تصريحات أردوغان، قائلا إن تركيا تتحول إلى ''ديكتاتورية ظلامية''.

وأكد في بيان أن :''أردوغان يذبح السوريين والأكراد ويزج بعشرات الآلاف من مواطنيه بالسجون (..) تحولت تركيا الى ديكتاتورية ظلامية في ظل حكم أردوغان بينما تحافظ إسرائيل على حقوق متساوية لجميع مواطنيها، قبل القانون وبعده''.

وأضاف نتانياهو ''حقيقة أن الديمقراطي العظيم أردوغان يهاجم قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، فهذا أعظم إطراء لهذا القانون''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بنيامين نتنياهو الديمقراطية أردوغان الشعب اليهودي الحرب

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