 عزيز أخنوش : اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي تهم رفع المداخيل المغربية ﻿
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عزيز أخنوش : اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي تهم رفع المداخيل المغربية

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 18:27 عزيز أخنوش : اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي تهم رفع المداخيل المغربية | بوليتيك
عزيز أخنوش : اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي تهم رفع المداخيل المغربية
كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن اتفاق الصيد البحري الجديد، الذي تم توقيعه مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 24 يوليوز في الرباط، يهم رفع

شوف تيفي


كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن اتفاق الصيد البحري الجديد، الذي تم توقيعه مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 24 يوليوز في الرباط، يهم رفع المداخيل المغربية في هذا المجال.

وأوضح أخنوش، في تصريح صحفي، عقب التوقيع على الاتفاقية في مقر وزارة الفلاحة في الرباط، أن المغرب حرص في جميع مراحل الحوار والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على الاستدامة.

وهو ما سيتم تحقيقه، حسب الوزير، بالرفع من عدد المراقبين، علاوة على الرفع من أعداد المغاربة على متن بواخر الصيد.


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