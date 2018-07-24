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مثير... الطبيب المشهور بتيزنيت ''الشافعي'' يقدم استقالته ويطالب وزير الصحة بقبولها ''وثيقة''

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 17:48 مثير... الطبيب المشهور بتيزنيت الشافعي يقدم استقالته ويطالب وزير الصحة بقبولها وثيقة | مجتمع
مثير... الطبيب المشهور بتيزنيت ''الشافعي'' يقدم استقالته ويطالب وزير الصحة بقبولها ''وثيقة''
قدم أحد الأطباء المتخصصين في جراحة الأطفال والمعروف ب ''طبيب تيزنيت'' الدكتور الشافعي استقالته من مهنة الطب بالوظيفة العمومية وذلك بسبب ما أسماه المشاكل الإدارية والتعسفات غير القانونية التي

شوف تيفي:تيزنيت


قدم أحد الأطباء المتخصصين في جراحة الأطفال والمعروف ب ''طبيب تيزنيت'' الدكتور الشافعي استقالته من مهنة الطب بالوظيفة العمومية وذلك بسبب ما أسماه المشاكل الإدارية والتعسفات غير القانونية التي يواجهها بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت حيث يشتغل.

وحسب الاستقالة التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها فإن الشافعي أكد أن المشاكل التي يواجهها من طرف بعض الأطراف منذ تسلمه لمهامه داخل مستشفى تيزنيت أثرت على أوضاعه الأسرية والعائلية بشكل سلبي وانعكست على وضعيته الصحية وكذا ممارسته للمهنة.

وهي الأسباب التي جعلت الشافعي يقرر تقديم استقالته وتوجيهها لوزير الصحة أنس الدكالي ومطالبته بإعفائه من مهامه كطبيب تابع لوزارة الصحة.
وتأتي هذه الاستقالة عقب المحاكمة التي يتابع فيها الشافعي بعدما رفع ضده مدير مستشفى الحسن الأول دعوة قضائية يتهمه فيها بالسب والقذف والتي بلغت جلستها الثالثة وتقرر تأجيل النطق بالحكم فيها لغاية فاتح غشت القادم.

وعلاقة بذات الموضوع ظهر الطبيب المطالب بالإستقالة، يوم أمس في فيديو، تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، وهو يعلن عزمه على تقديم الاستقالة، في حين طالبه مواطنون بالعدول عن قراره، وتوسلوا له أن يبقى. وحمل الطبيب المسؤولية للمدير وقال إنه : ” لن يقبل بالوضع الراهن”. وأكد بمرارة وحرقة أن تهمته الوحيدة هي أنه يقوم بمعالجة أبناء ساكنة تيزنيت ليل نهار وبدون كلل وملل وأردف قائلا “إلا المغرب ما بغانيش غادي نمشي للخارج”.

وكان الشافعي قد أوضح في أكثر من مرة، أن أصل المشكل يعود إلى كونه وقف على حالات رشوة وابتزاز في حق المرضى، وهو ما يرفضه، وأنه صار محاربا من قبل البعض لأن مصحاتهم ستفلس، الشيء الذي جعله يدخل في مواجهة مع إدارة المستشفى.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت طبيب المشهور الشافعي تقديم استقالة وزير الصحة يطالب قبول

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