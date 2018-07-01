بادرة طيبة من مجلس النواب تتجلى في الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا ﻿

ترأس الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب يوم أمس الاثنين بالرباط استقبالا على شرف التلاميذ المتفوقين الحاصلين على معدلات مرتفعة في امتحانات البكالوريا لهذه السنة، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية

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ترأس الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب يوم أمس الاثنين بالرباط استقبالا على شرف التلاميذ المتفوقين الحاصلين على معدلات مرتفعة في امتحانات البكالوريا لهذه السنة، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد أكد الحبيب المالكي، في كلمة بالمناسبة أن تكريم المجلس للتلاميذ المتفوقين هو تعبير عن الاعتزاز بالمجهودات التي بذلها التلاميذ خلال مشوارهم الدراسي، وتشجيع للنبوغ المغربي، داعيا أجيال المغرب الجديدة إلى المساهمة في بناء مغرب المستقبل، مبرزا في معرض حديثه أن " الظرفية الراهنة تستدعي الالتزام بالوطنية المتفتحة، التي ترتكز على الجد والعمل من أجل تلبية انتظارات الشعب المغربي".

من جهته ثمن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هذه المبادرة المتميزة، والتي تعتبر سابقة من نوعها، موضحا أن الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين سيساهم في تحفيزهم على المزيد من العطاء والتميز ومبرزا أن من بين الأهداف الاستراتيجية للوزارة التشجيع على التفوق والنبوغ.

واختتم اللقاء بتوزيع جوائز على التلاميذ، الذين كان عددهم حوالي 40 تلميذا وتلميذة من مختلف جهات المملكة، والذين حصلوا على معدلات تفوق 19 في امتحانات البكالوريا لهذه السنة.