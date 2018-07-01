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عاجل..غرق مسن بشاطئ سيدي موسى بسلا وشبان يضحون بحياتهم لانتشال جثته+فيديو

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 17:17 عاجل..غرق مسن بشاطئ سيدي موسى بسلا وشبان يضحون بحياتهم لانتشال جثته+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل..غرق مسن بشاطئ سيدي موسى بسلا وشبان يضحون بحياتهم لانتشال جثته+فيديو
لقي شخص مسن مجهول الهوية مصرعه غرقا، قبل قليل من يومه الثلاثاء 24 يوليوز، بشاطئ سيدي موسى بمدينة سلا، وهو ما دفع بمجموعة من الشبان إلى التدخل لانتشال جثته بالرغم من أمواج البحر العاتية.

"شوف تيفي"

لقي شخص مسن مجهول الهوية مصرعه غرقا، قبل قليل من يومه الثلاثاء 24 يوليوز، بشاطئ سيدي موسى بمدينة سلا، وهو ما دفع بمجموعة من الشبان إلى التدخل لانتشال جثته بالرغم من أمواج البحر العاتية.

وأوضح مصدر مطلع أن أربعة شبان، وقفوا على لحظة غرق المسن مرتديا ملابسه، ما دفع بهم إلى التدخل، ليتم انتشاله من مياه البحر بصعوبة كبيرة وهو جثة هامدة.

وأبرز ذات المصدر أن عناصر الوقاية المدنية، حلوا بعين المكان، واكتفوا بمشاهدة قيام الشبان الأربعة بالتضحية بأنفسهم لانتشال جثة المسن التي تم نقلها إلى مستودع الأموات. 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شاطئ سيدي موسى المسن جثة أمواج البحر

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