هــذا ما قررته غرفة التحقيق للجرائم المالية بفاس في حق رئيس جماعة غياثة الغربية المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية باهظة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصـــادرها أن غرفة التحقيق للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قررت قبل قليل من يومه الثلاثاء 24 يوليوز 2018 ، تأجيل النظر في قضية رئيس جماعة غياثة السابق ومن معه إلى 2 أكتوبر

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصـــادرها أن غرفة التحقيق للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قررت قبل قليل من يومه الثلاثاء 24 يوليوز 2018 ، تأجيل النظر في قضية رئيس جماعة غياثة السابق ومن معه إلى 2 أكتوبر 2018.

وأضــــافت مصادرنا أن دفاع المتهم "امحمد البزيزي" المتورط في مجموعة من الاختلاسات وتبديد أموال عمومية مع استغلال النفوذ خلال فترة رئاسته طالب بالتأجيل لأجل إعداد الدفاع وهو ما تفاعلت معه غرفة التحقيق للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بالقبول في إطار ما يخوله القانون.

يشار أن محضرين للضابطة القضائية والمنجزين من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للجرائم المالية بفاس، كشفا العديد من الاختلاسات المالية الكبيرة التي ارتكبها المتهم ومن معه، حيث أن التحقيقات الأوليـــة كشفت الاستغلال الكبير للمال العام من طرف رئيس جماعة غياثة، وهو ما ستشرع غرفة التحقيق للجرائم المالية بفاس في التدقيق فيه والاستماع إلى أطرافه خلال الشهور القادمة.