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بالصور.. احتجاج أصحاب ''تريبورتورات'' أمام دائرة أمنية بالبيضاء

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 16:46 بالصور.. احتجاج أصحاب تريبورتورات أمام دائرة أمنية بالبيضاء | مجتمع
بالصور.. احتجاج أصحاب ''تريبورتورات'' أمام دائرة أمنية بالبيضاء
عرفت المنطقة المقابلة للدائرة الأمنية رقم 15 بالحي الحسني بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء 24 يوليوز، تنظيم العشرات من سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' لوقفة احتجاجية بها،

''شوف تيفي''

 

عرفت المنطقة المقابلة للدائرة الأمنية رقم 15 بالحي الحسني بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء 24 يوليوز، تنظيم العشرات من سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' لوقفة احتجاجية بها، طالبوا من خلالها بإيقاف حملة حجز الدراجات النارية.

وأوضح مصدر مطلع أن المحتجين، عبروا عن استيائهم الشديد بسبب حجز دراجاتهم النارية، مشيرين إلى أن المصالح الأمنية طالبتهم بضرورة توفر الدرجات على لوحات ترقيمية، وضرورة توفر السائق على رخصة للسياقة، بالإضافة إلى التأمين.

وأضاف ذات المصدر أن عميدا مركزيا، تفاوض مع المحتجين، وطالبهم بتقديم نسخة من شكاية تحتوي على طلباتهم إلى الدائرة الأمنية رقم 15، وإلى عمالة الحي الحسني، والمنطقة الأمنية الحي الحسني ''الدار الحمرا''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدائرة الأمنية الحي الحسني العجلات المصالح الأمنية دراجات نارية

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