 بوريطة: ''التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الهدف منه الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بادرة طيبة من مجلس النواب تتجلى في الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا | بوليتيك

بادرة طيبة من مجلس النواب تتجلى في الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا

عاجل..غرق مسن بشاطئ سيدي موسى بسلا وشبان يضحون بحياتهم لانتشال جثته+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..غرق مسن بشاطئ سيدي موسى بسلا وشبان يضحون بحياتهم لانتشال جثته+فيديو

هــذا ما قررته غرفة التحقيق للجرائم المالية بفاس في حق رئيس جماعة غياثة الغربية المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية باهظة | مجتمع

هــذا ما قررته غرفة التحقيق للجرائم المالية بفاس في حق رئيس جماعة غياثة الغربية المتهم باختلاس

بالصور.. احتجاج أصحاب تريبورتورات أمام دائرة أمنية بالبيضاء | مجتمع

بالصور.. احتجاج أصحاب ''تريبورتورات'' أمام دائرة أمنية بالبيضاء

بوريطة: التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الهدف منه الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة | بوليتيك

بوريطة: ''التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الهدف منه الرد على المناورات

شكون قلق البنكمانيين؟ | كاريكاتير شوف تيفي

شكون قلق البنكمانيين؟

شكون قلق البنكمانيين؟! | بوليتيك

شكون قلق البنكمانيين؟!

سار للراغبين في العمل..مطلوب 160 سائقا للعمل بهذه المدن المغربية براتب شهري يصل لـ 4 آلاف درهم | مجتمع

سار للراغبين في العمل..مطلوب 160 سائقا للعمل بهذه المدن المغربية براتب شهري يصل لـ 4 آلاف درهم

بعد ساعات من فراره..المصالح الأمنية تطيح بـ ولد الجزار اللي هرب بالمينوط ديالو فكازا+صورة | حوادث و حقوق

بعد ساعات من فراره..المصالح الأمنية تطيح بـ ''ولد الجزار'' اللي هرب بالمينوط ديالو فكازا+صورة

الإشاعات المشوشة المسمومة

بوريطة: ''التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الهدف منه الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة''

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 16:42 بوريطة: التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الهدف منه الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة | بوليتيك
بوريطة: ''التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الهدف منه الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة''
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يكرس مسار مفاوضات من سبع جولات، جرت في ظروف عادية سمتها التوافق

"شوف تيفي"+" و م ع"


أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يكرس مسار مفاوضات من سبع جولات، جرت في ظروف عادية سمتها التوافق بين الطرفين.

وأبرز بوريطة، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أن هذا التوقيع "توج مسار مفاوضات دامت حوالي ثلاثة أشهر وجرت في سبع جولات ببروكسيل والرباط، في ظروف عادية، سمتها التوافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وأضاف الوزير أن توقيع الاتفاق يجسد تحقيق ثلاثة أهداف، يروم أولها تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، ضمن شراكة تعود لأزيد من 30 سنة وترتكز على عدة اتفاقيات مبرمة سابقا.

أما الهدف الثاني فيتمثل في "الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة، فضلا عن التساؤلات التي تخوض في مسألة إدماج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق"، حسب بوريطة الذي أشار إلى أن "الإجابة واضحة، إذ أن المادة الأولى من هذا الاتفاق تنص على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب".

وتنص هذه المادة أيضا على أن منطقة الصيد تشمل مياه منطقة الصحراء، يضيف الوزير الذي أبرز أن "المغرب لا يمكنه في أي حال من الأحوال المصادقة على اتفاق لا يغطي جميع أجزاء ترابه".

وبخصوص الهدف الثالث، قال بوريطة إنه يتعلق بتعزيز قطاع الصيد البحري، خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المعنية بالاتفاق، من خلال إحداث مناصب للشغل، ودعم القطاع على المستوى المحلي والمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية.

وأشار إلى أن الاتفاق يتوخى أيضا ضمان استدامة الموارد البحرية بالمنطقة، خاصة عبر عدد من الآليات التي تمكن بالخصوص من مواجهة الاستغلال المفرط للموارد البحرية في هذه المنطقة.

وأبرز بوريطة أنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، "لا يزال المسار طويلا"، موضحا أن الاتفاق يجب أن يخضع بعد ذلك للمسطرة التشريعية، سواء على المستوى المغربي أو الأوروبي، مما يتطلب "التعبئة نفسها والعمل نفسه، ضمن روح التوافق ذاتها، ونفس المنهجية الإيجابية".

واعتبر الوزير أن "هذه التعبئة، التي كانت دبلوماسية حتى الآن، يجب أن تكون أيضا سياسية"، داعيا الفاعلين السياسيين لمواكبة المراحل المقبلة.

ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.

وبذلك، ووفقا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير مقارنة مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية المعنية بالاتفاق.

وعلى ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ناصر بوريطة اتفاق الصيد البحري السفن الأوروبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بادرة طيبة من مجلس النواب تتجلى في الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا | بوليتيك

بادرة طيبة من مجلس النواب تتجلى في الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا

شكون قلق البنكمانيين؟! | بوليتيك

شكون قلق البنكمانيين؟!

ضربة جديدة للبوليساريو.. الإتحاد الأوروبي يمدد شراكة الصيد البحري مع المغرب | بوليتيك

ضربة جديدة للبوليساريو.. الإتحاد الأوروبي يمدد شراكة الصيد البحري مع المغرب

المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالرباط بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري | بوليتيك

المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالرباط بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رواية أخرى على لسان صديق مول الطاكسي ضحية مجزرة الأستاذ المتقاعد..سمعنا القرطاس نزلنا نشوفو الرويضة وهاشنو وقع.. | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

رواية أخرى على لسان صديق مول الطاكسي ضحية مجزرة الأستاذ المتقاعد..سمعنا القرطاس نزلنا نشوفو الرويضة وهاشنو وقع..

خبر اليوم..القصة الكاملة لمجزرة آزرو الدموية+شهادة قوية | خبر اليوم

خبر اليوم..القصة الكاملة لمجزرة آزرو الدموية+شهادة قوية

25 سنة و هي عايشة فليبيا و منين بغات دخل المغرب خداو ليها كثر من كيلو ديال الذهب فمطار تونس..دموع مؤثرة لأم مغربية | حالة خاصة

25 سنة و هي عايشة فليبيا و منين بغات دخل المغرب خداو ليها كثر من كيلو ديال الذهب فمطار تونس..دموع مؤثرة لأم مغربية

خطــير و بالفيديو..بسبب الخيانة الزوجية.. زوجة حرقات صاحبت راجلها فموسم التبوريدة وهاشنو وقع | بــووز

خطــير و بالفيديو..بسبب الخيانة الزوجية.. زوجة حرقات صاحبت راجلها فموسم التبوريدة وهاشنو وقع

﻿

آخر المستجدات

بادرة طيبة من مجلس النواب تتجلى في الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

بادرة طيبة من مجلس النواب تتجلى في الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا

عاجل..غرق مسن بشاطئ سيدي موسى بسلا وشبان يضحون بحياتهم لانتشال جثته+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..غرق مسن بشاطئ سيدي موسى بسلا وشبان يضحون بحياتهم لانتشال جثته+فيديو

هــذا ما قررته غرفة التحقيق للجرائم المالية بفاس في حق رئيس جماعة غياثة الغربية المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية باهظة | مجتمع

هــذا ما قررته غرفة التحقيق للجرائم المالية بفاس في حق رئيس جماعة غياثة الغربية المتهم باختلاس

بالصور.. احتجاج أصحاب تريبورتورات أمام دائرة أمنية بالبيضاء | مجتمع

بالصور.. احتجاج أصحاب ''تريبورتورات'' أمام دائرة أمنية بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.