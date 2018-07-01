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شكون قلق البنكمانيين؟

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شكون قلق البنكمانيين؟!

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شكون قلق البنكمانيين؟!

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 16:16 شكون قلق البنكمانيين؟! | بوليتيك
شكون قلق البنكمانيين؟!
شناهو الفرق بين المعاش والتقاعد هاد السؤال حارو فيه العلما والفلاسفة والنازا حتى هي..وبلا افتخار غادي نخبركم بلي لقيت الجواب اللي ساهل بزاف..التقاعد جاي من القعود أي الجلوس، والمتقاعد خاصو يكون

شـــوف تيفي:

 شناهو الفرق بين المعاش والتقاعد هاد السؤال حارو فيه العلما والفلاسفة والنازا حتى هي..وبلا افتخار غادي نخبركم بلي لقيت الجواب اللي ساهل بزاف..التقاعد جاي من القعود أي الجلوس، والمتقاعد خاصو يكون صافي مبقاش كيقد ينوض من بلاصتو لاما نوضوه ولاما دار العكاز ما ينوض بحال شي أمانة وصافي..أما المعاش جاي من العيش والتمعاش أي الوقوف والجلوس والتنقاز وكل الحركات اللي كتبين بلي مول المعاش نشيط وعايش حياتو مزيان وكياكل رزقو بلا ريجيم وبلا طونسيو.. هادشي علاش واحد البنكماني باقي مقفلش الثلاثين عام قال للفايسبوكيين سيرو حتى تعرفو الفرق بين المعاش والتقاعد عاد نداكرو..! وعندو الحق حينت هو فاهم ومطرق مزيان فهاد شي ديال لحسابات...هو عندو ثلاثين عام وغادي يبقا يشد معاش حتى يموت..راه باقي شاب وعايش معا راساتو الحياة..ماشي متقاعد مشا عليه الكار رجل في الدنيا ورجل في لقبر..إوا شفتو الفرق شحال ساهل! هنا ولينا تنفهمو علاش شي بنكمانيين دايرين حالة على الصالير ديال التمعاش..بغاو يقطعو ليهم الرضاعة ويخليوهم على الضس وتبان فيهم الشيخوخة بالتخمام والميزيرية، القهرة وصافي..هادشي ماشي معقول..راها الرضاعة حنينة!

بن كيران ملي كان بنكماني والبنكمانيين ديال اللامبة ملي كانو في المعارضة دارو البوز بهاد الملف ديال التمعاش قالو كاملين مابغيناهش راه وسخ الدنيا.. وبن كيران تمجهد مزيان وقاليهم باراكا علينا غير الزيت وآتاي راحنا بغينا الآخرة.. ولكن قلبو وجههم 180 درجة ملي ولاو في الحكومة وعندهم 126 بنكماني كيتسنا التمعاش في الفوج ديال 2016 و102 بنكماني في الفوج ديال 2011 راها 228 بنكماني في الحكومة ديال اللامبة مهددة بالفقر والتشرد..هادشي ماشي معقول! الفايسبوكيون تضامنو ودارو الواجب جمعو ليهم المعاونة في الطوبيسات والقهاوي والجوامع وفي المحطات ديال الطاكسيات..وبغاو يديرو ليهم اكتتاب وطني بحال اليانصيب ايجمعو شي بركة للبنكمانيين المهددين بفقدان التمعاش. وشي فايسبوكيين طالبو في إطار التضامن وداكشي المندوبية ديال لحليمي باش ادير شي تقرير فاعل تارك على الفقر البنكماني....راه لمغاربة معروفين بالتضامن في الحزة ومستعدين يعطيوهم الهيدورة ديال الحولي كاع في العيد لكبير، لهلا يضيقها على شي مسلم..المهم راحنا متضامنين واللي بغاوها البنكمانيين نجيبوها ليهم ولو من قاع لبحر، وخا فيهم النعاسة والسلايتية واللي مقابلين غير التلفونات والشات في الجلسات.. ماشي مشكل ما يكونو غير على خاطر خاطرهم راه نخلصو عليهم الطريطات ديال الشقق الفاخرة والفيلات والكات كاتات ونقريو ليهم ولادهم في التعليم الخصوصي وحتى العطلة الصيفية تكون في لاس بالماس ولا فيينا كاع مالنا آش خاسرين..المهم البنكمانيين يكونو مرتاحين مزيان، وحنا ماكيهمش كيفاش عايشين باراكا علينا نشوفوهم فرحانين وناشطين..هاديك هي الدنيا وما فيها... والله يعطينا الصبر معاكم، هذا ما يقول بنادم أو صافي..

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شـــوف تيفي المغرب التقاعد المعاش برلمانيين بتكيران العثماني

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