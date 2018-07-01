سار للراغبين في العمل..مطلوب 160 سائقا للعمل بهذه المدن المغربية براتب شهري يصل لـ 4 آلاف درهم ﻿

"شوف تيفي"
أعلنت الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، عن وجود حوالي 160 وظيفة في مجال السياقة، بالعديد من المدن المغربية من بينها الدار البيضاء وتزنيت ، براتب شهري يصل لـ 4 آلاف درهم.
وأشارت الوكالة إلى أنه على الراغبين في العمل بالسياقة في المجال الخاص بالماشية التوفر على الشروط التالية:
- رخصة سياقة من صنف "باء"
- تجربة في السياقة
- التكلم باللغتين العربية والفرنسية
- إجادة التعامل مع الحاسوب
- التوفر على تجربة في مجال تربية الماشية
وأكدت الوكالة عن وجود هذه الوظائف بالعديد من المدن المغربية من بينها الدار البيضاء وتزنيت، والمحمدية والجديدة، بالإضافة إلى خريبكة و الراشيدية وتاونات.