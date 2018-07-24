 بعد ساعات من فراره..المصالح الأمنية تطيح بـ ''ولد الجزار'' اللي هرب بالمينوط ديالو فكازا+صورة ﻿
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بعد ساعات من فراره..المصالح الأمنية تطيح بـ ''ولد الجزار'' اللي هرب بالمينوط ديالو فكازا+صورة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 15:03 بعد ساعات من فراره..المصالح الأمنية تطيح بـ ولد الجزار اللي هرب بالمينوط ديالو فكازا+صورة | حوادث و حقوق
بعد ساعات من فراره..المصالح الأمنية تطيح بـ ''ولد الجزار'' اللي هرب بالمينوط ديالو فكازا+صورة
تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة بالبيضاء، في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء 24 يوليوز، من إيقاف الشاب المبحوث عنه عقب فراره من داخل دائرة أمنية بحي التشارك أول أمس

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة بالبيضاء، في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء 24 يوليوز، من إيقاف الشاب المبحوث عنه عقب فراره من داخل دائرة أمنية بحي التشارك أول أمس الأحد.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن فرقة الدراجين، توصلت بمعلومات خاصة بمكان تواجد ''مصطفى.ب'' الملقب بـ ''ولد الجزار''، لتتحرك إلى عين المكان، حيث تم إيقافه بـ ''حفرة البوعارا'' بمنطقة الهراويين .

وأبرز ذات المصدر أن ''ولد الجزار'' الذي تم إيقافه نهاية الأسبوع المنصرم عقب صدور مذكرة بحث في حقه للاشتباه به في الاتجار بالمخدرات، تم إيقافه بعد هروبه والأصفاد ما تزال بيديه، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، وضعته تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

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