عاجل..مصرع شابة إنجليزية بطريقة بشعة بمدينة طنجة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابة في عقدها الثاني تحمل الجنسية الإنجليزية، فارقت الحياة قبل قليل من يومه الثلاثاء 24 يوليوز، عقب وقوع حادثة سير جد مروعة بشارع مولاي رشيد بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شابة في عقدها الثاني تحمل الجنسية الإنجليزية، فارقت الحياة قبل قليل من يومه الثلاثاء 24 يوليوز، عقب وقوع حادثة سير جد مروعة بشارع مولاي رشيد بمدينة طنجة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذا الحادث أن اصطداما قويا، وقع بين ثلاث سيارات بسبب السرعة المفرطة، ما خلف مصرع الفتاة الإنجليزية على الفور، وإصابة مرافقتيها بجروح متفاوتة الخطورة.



وأكد ذات المصدر أن جثة الهالكة، تم نقلها إلى مستودع الأموات، بينما تم نقل المصابتين إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة لتلقي الإسعافات الضرورية.