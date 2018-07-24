بالصــور..جوهرة الريف تعيش على إيقاعات موسيقية و تجاوب جماهيري كبير خلال اليوم الأول ﻿

عاشت يوم أمس الإثنين مدينة الحسيمة على إيقاع فعاليات الدورة السابعة عشرة لـ ''مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب''، بمشاركة ثلة من الفنانين المغاربة المبدعين في مختلف الألوان الموسيقية المحلية

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عاشت يوم أمس الإثنين مدينة الحسيمة على إيقاع فعاليات الدورة السابعة عشرة لـ "مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب"، بمشاركة ثلة من الفنانين المغاربة المبدعين في مختلف الألوان الموسيقية المحلية

وكان جمهور وزوار جوهرة الريف على موعد مع سهرة لمجموعة فنية محلية افتتحت الفعاليات وأدت كشكولا من أشهر الأغاني المتميزة والتي لاقت تجاوبا كبيرا من طرف الجمهور الذي حج بكثافة إلى منصة العروض بالمدينة.

وستستمر فعاليات مهرجان الشواطئ بمدينة الحسيمة على غرار باقي مدن الشمال ببرمجة فنية وغنية طيلة موسم الصيف بعدد من المدن المغربية، من بينها على الخصوص المضيق والحسيمة والسعيدية والناضور ومرتيل وطنجة والرباط وأكادير، حيث يضم برنامج الأسبوع الأول من المهرجان سهرات لكل من بدر سلطان، وصفاء وهناء، ومحمد الغاوي، وحميد بوشناق، وسامي راي، والستاتية، وابتسام تسكت، وحاتم إدار، وآش كاين.

وانطلق مهرجان الشواطئ في صيف سنة 2002، حيث تنظم شركة اتصالات المغرب جولة في مجموعة من المدن الشاطئية بالمملكة، إذ تقوم فكرة هذا المهرجان المجاني على تنظيم سهرات لفنانين موهوبين، وحضور نخبة من الفنانين، من جميع الأذواق والأنواع الموسيقية العصرية أو الشعبية، القادرة على خلق مزيج متفرد من الموسيقى.

وتقام منصات عروض ضخمة بعدد من أكبر الشواطئ المغربية أو الساحات العمومية الرئيسية أو قرب الشواطئ حيث تنظم العروض والسهرات لفائدة جميع فئات المجتمع، إلى جانب تنظيم أنشطة في الشواطئ لتسلية الأطفال من خلال تنظيم ألعاب ومسابقات وأنشطة تثقيفية.