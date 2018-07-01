 بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ رئيس جماعة ومن معه بتــازة أمام غرفة جرائم الأموال بفاس (تفـاصيل حصـرية) ﻿
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بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ رئيس جماعة ومن معه بتــازة أمام غرفة جرائم الأموال بفاس (تفـاصيل حصـرية)

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 14:14 بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ رئيس جماعة ومن معه بتــازة أمام غرفة جرائم الأموال بفاس (تفـاصيل حصـرية) | حوادث و حقوق
بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ رئيس جماعة ومن معه بتــازة أمام غرفة جرائم الأموال بفاس (تفـاصيل حصـرية)
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن الرئيس السابق امحمد البزيزي لجماعة غياثة الغربية واد أمليل إقليم تازة ومن معه والذين يمثلون في هذه اللحظات أمام غرفة التحقيق للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادرها أن الرئيس السابق امحمد البزيزي لجماعة غياثة الغربية واد أمليل إقليم تازة ومن معه والذين يمثلون في هذه اللحظات أمام غرفة التحقيق للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس متورطون في تبديد واختلاس أموال عمومية بـــاهظة.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فبناء على محضري الضابطة القضائية المنجزين من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للجرائم المالية بفاس الأول تحت عدد 664 وتاريخ 2017 والثاني تحت عدد 24 وتاريخ 23/11/2017 فإن الرئيس الحالي لجماعة غياثة الغربية واد أمليل إقليم تازة، تقدم بشكاية عن طريق دفاعه في مواجهة الرئيس السابق لنفس الجماعة المسمى امحمد البزيزي، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وأفــادت المعلومات التي توصلت بها "شوف تيفي" أن الشكاية الثانية التي حققت فيها فرقة الشرطة القضائية تبرز أن الجماعة المذكورة عرفت سنوات2013، 2014 و2015 مجموعة من الاختلاسات وتبديد أموال عمومية مع استغلال النفوذ خلال فترة رئاسة الرئيس السابق، وتمثلت الاختلاسات في إبرام سندات طلب تتعلق بتوريدات الوقود، قطع غيار السيارات، العجلات، وشاحنات وسيارات الإسعاف...

كما أكدت التحريات أن رئيس الجماعة المذكور متورط في إنجاز أشغال وهمية لا وجود لها على أرض الواقع من خلال صرف نفقات، تتعلق بتوريد أدوات ومواد لمد قنوات الماء الصالح للشرب عبر سندات طلب بلغ ما مجموعه مؤقتا 287.993,00 درهم تخص معاملات وهمية، واختلاس مبلغ 90.000,00 درهم تهم مصاريف خاصة بتنقلات الرئيس وأعضاء المكتب من خلال التزوير وخلق نفقات وهمية.

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