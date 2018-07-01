ضربة جديدة للبوليساريو.. الإتحاد الأوروبي يمدد شراكة الصيد البحري مع المغرب ﻿

بعد أشهر من المفاوضات الشاقة، توصل أخيرا المغرب والاتحاد الأوروبي، صباح يومه الثلاثاء بالرباط، إلى اتفاق حول مضمون بروتوكول شراكة الصيد البحري وكيفية تنفيذه خلال الأعوام الأربعة المقبلة، حيث

شـــوف تيفي:

بعد أشهر من المفاوضات الشاقة، توصل أخيرا المغرب والاتحاد الأوروبي، صباح يومه الثلاثاء بالرباط، إلى اتفاق حول مضمون بروتوكول شراكة الصيد البحري وكيفية تنفيذه خلال الأعوام الأربعة المقبلة، حيث أوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الجانبين قد وقعا صباح يومه الثلاثاء بالأحرف الأولى، على الإتفاق الجديد للصيد البحري بصيغة تشمل الصحراء المغربية، وهو ما شكل ضربة قاسمة لجبهة البوليساريو ومن يقف وراءها من خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وأفاد البلاغ ذاته، أن المغرب والإتحاد الأوروبي اتفقا خلال مفاوضاتهما على ضرورة أن تكون ملائمة اتفاقية الصيد البحري على شكل تبادل للرسائل كما هو معمول به في شراكة الاتفاق الفلاحي بين الجانبين، مضيفة أن النص التفاوضي يذكر بشكل صريح أن التفضيلات التعريفة المعترف بها في المغرب تطبق كذلك، وفي الظروف نفسها على المنتجات التي يتم صيدها في المياه المغربية للأقاليم الجنوبية.

ويدكر أن نجاح مفاوضات تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعكس حقيقة تموقع المغرب كمحاور وحيد للتفاوض على الاتفاقات الدولية التي تشمل الصحراء، وهي الحقيقة التي تحبط محاولات الخصوم الرامية إلى التشكيك في هذه الخاصية الحصرية للمملكة، كما أنها تدفع في اتجاه فتح صفحة جديدة في مسار تجاوز المغامرات القانونية والهجمات الغير مجدية لأطراف ثالثة تعاكس سيادة المغرب على أراضيه.

كما تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات التي انطلقت يوم 20 أبريل الماضي بشأن تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، عرفت 5 جولات اتفق خلالها المغرب والإتحاد الأوروبي على أهمية تقوية أواصر الشراكة بين الجانبين في احترام تام للسيادة الوطنية، كما أنها جرت في أجواء من الثقة، تم خلالها احترام المبادئ التي لطالما سادت في الشراكات السابقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل مبدأ الشمولية والدروس المستفادة من الماضي، باعتبار أن اتفاق الصيد البحري يؤسس لفترة تمتد لـ 30 سنة من الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.