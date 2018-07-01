حصــــري .. فيديو يفضح أكاذيب جبهة البوليساريو الانفصالية.. هذه حقيقة دهس سيارة تابعة للأمن شاب صحراوي بمدينة العيون ﻿

خلافا لما روجته جبهة البوليساريو ،تعـــرض الشاب الصحراوي أيـوب الغن إلى دهــس من طرف سيارة مجهولة من نوع ''داسيــا'' رمادية اللون بمدينة العيون يوم 28 يونيو 2018

شوف تيفي

خلافا لما روجته جبهة البوليساريو ،تعـــرض الشاب الصحراوي أيـوب الغن إلى دهــس من طرف سيارة مجهولة من نوع "داسيــا" رمادية اللون بمدينة العيون يوم 28 يونيو 2018

وفي هذا السياق دخلت جبهة البوليساريو الانفصالية على خط الواقعة ، حيث بدأت تروج العديد من الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة ، متهمة أن عملية الدهس التي تعرض لها الشاب المذكور كانت من طرف سيارة أمن مغربية من نوع "برادو" زرقاء اللون لتلعب بهذه الورقة الخاسرة مرة أخرى خدمة لأجنداتها خارجية .

واعترف "أيــوب الغن" خلال "الفيديو" الذي توصلت به "شوف تيفي" ، أن السيارة التي دهسته من نوع "داسيا" كان على متنها شخص واحد وفر فور وقــوع الحادثة.

ويبقى الغريب في الأمـــر أن جبهة البوليساريو الانفصالية سبق أن روجت أن الشباب توفي خلال الحادثة قبل أن تتراجع و تروج أكدوبة أن سيارة تابعة للمصالح الأمنية زرقاء اللون من نوع "برادو" دهسته ليفضح بذلك هذا "الفيديو" نواياهم الخبيثة في الترصد لمثل هذه الوقائع والأحداث للمس بسمعة الوطن .