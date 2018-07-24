 المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالرباط بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري ﻿
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المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالرباط بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 13:01 المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالرباط بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري | بوليتيك
المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالرباط بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 24 يوليوز بالرباط،بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري، و يعتبر هذا الاتفاق الاستدامة كأولوية، مع تعزيز مهم للبعد الاجتماعي الاقتصادي ما يمثل نهاية

شوف تيفي

 وقع المغرب والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 24 يوليوز بالرباط،بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري، و يعتبر هذا الاتفاق الاستدامة كأولوية، مع تعزيز مهم للبعد الاجتماعي الاقتصادي ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر.

 وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات توصلت شوف تيفي بنسخة منه،أن الجانبان توصلا لتوافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل وبروتوكول تنفيذه.

و حسب ذات المصدر، فالاتفاق الجديد لا يشمل البحر الأبيض المتوسط وبعض أنواع السمك التي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة تستدعي حمايتها، و ينص على الرفع من عدد البحارة المغاربة على متن السفن، كما تمت تقوية ، المتطلبات التقنية اتجاه 128 سفينة صيد أوروبية المعنية بالإتفاق.

 و اتفق الجانبان على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها، ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقاً لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة، وتدابير جديدة لتحقيق تأثير سوسيو-اقتصادي أفضل .

 وعلى ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 ٪ إذ سيسمح الاتفاق بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من40.0 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو.

 كما اتفق الطرفان على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية-الاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المملكة المغربية وزارة الفلاحة قطاع الصيد البحري

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