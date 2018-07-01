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القضاء الهولندي يصدر عقوبات على عنصرين من نشطاء الريف وها علاش

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 12:51 القضاء الهولندي يصدر عقوبات على عنصرين من نشطاء الريف وها علاش | بوليتيك
القضاء الهولندي يصدر عقوبات على عنصرين من نشطاء الريف وها علاش
توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات تفيد أن المدعوان فريد ولاد لحسن وعبد الحليم المدكوري، العضوان المحسوبان على نشطاء الريف، واللذان يعيشان في هولندا، قد تم الحكم عليهما يوم الرابع

شـــوف تيفي:

 توصلت "شوف تيفي" بمعطيات تفيد أن المدعوان فريد ولاد لحسن وعبد الحليم المدكوري، العضوان المحسوبان على نشطاء الريف، واللذان يعيشان في هولندا، قد تم الحكم عليهما يوم الرابع من شهر يونيو الماضي من طرف محكمة الإستئناف بمدينة روتردام الهولندية، بمزاولة الخدمات البلدية لفترات تصل على التوالي إلى 100 و 180 ساعة لكل منهما، وذلك من أجل دورهما في اختلاس أموال بلغت 30 ألف أورو بالنسبة للأول و 15 ألف أورو بالنسبة للمتابع الثاني.

 وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأموال المختلسة من طرف المتورطان همت تحويلات صادرة عن الوزارة الهولندية للشؤون الإجتماعية، مخصصة لدعم برنامج محاربة التطرف في صفوف الجالية المسلمة برسم سنتي 2013 و 2014.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب متورطان أموال حراك ريف هولندا حكم القضاء

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