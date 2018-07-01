الفدرالية المغربية للإعلام :هــذه المحصلة الكارثيــة ليســت ســوى نتيجــة حتميــة للطريقـة التــي تـم بهـا التحضـير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة ﻿

عبر المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للإعلام، يومه الثلاثاء، عن رفضه للطريقة التي تم بها انتخاب المجلس الوطني للصحافة خلال اجتماع عقده المكتب ، معبرا عن انشغاله العميق لما يشهده القطاع.

شـــوف تيفي:

عبر المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للإعلام، يومه الثلاثاء، عن رفضه للطريقة التي تم بها انتخاب المجلس الوطني للصحافة خلال اجتماع عقده المكتب ، معبرا عن انشغاله العميق لما يشهده القطاع.

و حسب ما توصلت به "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، قالت الفدراليــة المغربية للإعلام أن هــذه المحصلة الكارثيــة ليســت ســوى نتيجــة حتميــة للطريقـة التــي تـم بهـا التحضـر لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، و المنهجية التــي اتبعـت، والتـي قامــت بإقصـاء ممنهـج للفدراليـة المغربية للإعلام التـي تتكـون عضويتهـا مـن مقاولات إعلامية تعمـل في مجـال الصحافـة المكتوبة و الالكترونية و المسموعة التي تفتخر بتقديم محتوى إذاعي لحوالي 16 مليون مستمع يوميا.

و اعتبرت الفدراليـة المغربية للإعلام خلال اجتماعها أن الفشـل في إخـراج المجلس الوطنـي للصحافـة إلى حيز الوجود فرصـة لإعادة الأمور إلى نصابها و إشراك كل مكونـات الجسـم الصحفـي المغربي في المشاورات ، و إعـادة النظـر في الإطار القانوني المنظم للمجلــس حتــى يعكــس بحــق غنــى و تنــوع الحقــل الإعلامي الوطنــي.

و أشارت الفدرالية حسب نص بلاغها إلى افتخارها بعضوية كل الإذاعات الخاصة من خلال الجمعية الوطنية للإذاعات و التلفزات المستقلة ARTI حيث تعتبر تلك الإذاعات ناشرة إعلامية على غرار باقي ناشري الصحافة المكتوبة و الإلكترونية، بل إن أغلب المقاولات الإعلامية الناشرة للمحتوى الإذاعي تقوم بنشر صحف و مجالات و مواقع إلكترونية أو ما يعرف بالويب تيفي.

و ختم البلاغ بالتأكيد على انخراط الفدرالية و مد يد العون لـكل الغيوريـن عـلى هـذا المجال الحيـوي الـذي يقــاس بــه تقــدم الأمم والشــعوب .