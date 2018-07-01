 الفدرالية المغربية للإعلام :هــذه المحصلة الكارثيــة ليســت ســوى نتيجــة حتميــة للطريقـة التــي تـم بهـا التحضـير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة ﻿
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الفدرالية المغربية للإعلام :هــذه المحصلة الكارثيــة ليســت ســوى نتيجــة حتميــة للطريقـة التــي تـم بهـا التحضـير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 12:47 الفدرالية المغربية للإعلام :هــذه المحصلة الكارثيــة ليســت ســوى نتيجــة حتميــة للطريقـة التــي تـم بهـا التحضـير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة | بوليتيك
الفدرالية المغربية للإعلام :هــذه المحصلة الكارثيــة ليســت ســوى نتيجــة حتميــة للطريقـة التــي تـم بهـا التحضـير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة
عبر المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للإعلام، يومه الثلاثاء، عن رفضه للطريقة التي تم بها انتخاب المجلس الوطني للصحافة خلال اجتماع عقده المكتب ، معبرا عن انشغاله العميق لما يشهده القطاع.

شـــوف تيفي:

 عبر المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للإعلام، يومه الثلاثاء، عن رفضه للطريقة التي تم بها انتخاب المجلس الوطني للصحافة خلال اجتماع عقده المكتب ، معبرا عن انشغاله العميق لما يشهده القطاع.

  و حسب ما توصلت به "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، قالت الفدراليــة المغربية للإعلام أن هــذه المحصلة الكارثيــة ليســت ســوى نتيجــة حتميــة للطريقـة التــي تـم بهـا التحضـر لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، و المنهجية التــي اتبعـت، والتـي قامــت بإقصـاء ممنهـج للفدراليـة المغربية للإعلام التـي تتكـون عضويتهـا مـن مقاولات إعلامية تعمـل في مجـال الصحافـة المكتوبة و الالكترونية و المسموعة التي تفتخر بتقديم محتوى إذاعي لحوالي 16 مليون مستمع يوميا.

 و اعتبرت الفدراليـة المغربية للإعلام خلال اجتماعها أن الفشـل في إخـراج المجلس الوطنـي للصحافـة إلى حيز الوجود فرصـة لإعادة الأمور إلى نصابها و إشراك كل مكونـات الجسـم الصحفـي المغربي في المشاورات ، و إعـادة النظـر في الإطار القانوني المنظم للمجلــس حتــى يعكــس بحــق غنــى و تنــوع الحقــل الإعلامي الوطنــي.

 و أشارت الفدرالية حسب نص بلاغها إلى افتخارها بعضوية كل الإذاعات الخاصة من خلال الجمعية الوطنية للإذاعات و التلفزات المستقلة ARTI حيث تعتبر تلك الإذاعات ناشرة إعلامية على غرار باقي ناشري الصحافة المكتوبة و الإلكترونية، بل إن أغلب المقاولات الإعلامية الناشرة للمحتوى الإذاعي تقوم بنشر صحف و مجالات و مواقع إلكترونية أو ما يعرف بالويب تيفي.

 و ختم البلاغ بالتأكيد على انخراط الفدرالية و مد يد العون لـكل الغيوريـن عـلى هـذا المجال الحيـوي الـذي يقــاس بــه تقــدم الأمم والشــعوب .

‫شوف تيفي

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