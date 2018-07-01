سكوب..هكذا حاول سعد لمجرد إنهاء قضيته مع الفتاة الفرنسية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، حاول مؤخرا، التفاوض مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' والتي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق ينهي هذه

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، حاول مؤخرا، التفاوض مع الفتاة الفرنسية "لورا بريول" والتي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق ينهي هذه القضية التي امتدت لأكثر من سنتين.

وأكد المصدر ذاته أن الفتاة الفرنسية، رفضت العرض المقدم لها من "المعلم"، وعبرت عن رغبتها في مواصلة متابعة الفنان المغربي الذي وجد نفسه مضطرا إلى البقاء بالعاصمة الفرنسية تحت الرقابة القضائية بعد منحه السراح المؤقت.

وأشار ذات المصدر إلى أن التطورات الأخيرة في القضية لم تكن في صالح سعد لمجرد، مبرزا أن معطى جديدا ظهر مؤخرا، يعزز التصريحات التي أدلت بها بريول بعد اعتقال لمجرد.