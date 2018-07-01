عــــاجل وحصـري : رئيس جمــــاعة غياثة الغربية السابق يمثل أمام غرفة التحقيق للجرائم المالية بفاس..والقضية فيها اختلاس وتبديد أموال عمومية باهظة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصـــادرها أن رئيس جماعة غياثة السابق ومن معه يمثلون في هـــذه اللحظات من يومه الثلاثاء 24 يوليوز 2018 ، أمام غرفة التحقيق للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصـــادرها أن رئيس جماعة غياثة السابق ومن معه يمثلون في هـــذه اللحظات من يومه الثلاثاء 24 يوليوز 2018 ، أمام غرفة التحقيق للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس.

وأضــــافت مصادرنا أن هناك محضري الضابطة القضائية المنجزين من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للجرائم المالية بفاس، كشفا العديد من الاختلاسات المالية الكبيرة التي ارتكبها الرئيس ومن معه.

وزادت مصادرنا أن التحقيقات الأوليـــة كشفت الاستغلال الكبير للمال العام من طرف رئيس جماعة غياثة، وهو ما ستشرع غرفة التحقيق للجرائم المالية بفاس في التدقيق فيه والاستماع إلى أطرافه اليوم.