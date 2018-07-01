العثور على جثة شاب داخل بئر بالقصر الصغير ﻿

عثر حارس أمن خاص، ليلة أمس الاثنين 23 يوليوز، على جثة شاب في عقده الثاني، داخل بئر مهجور بمدينة القصر الصغير، وبالتحديد بالقرب من ميناء طنجة المتوسط .

"شوف تيفي"

عثر حارس أمن خاص، ليلة أمس الاثنين 23 يوليوز، على جثة شاب في عقده الثاني، داخل بئر مهجور بمدينة القصر الصغير، وبالتحديد بالقرب من ميناء طنجة المتوسط .

وأوضح مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر قيد حياته حوالي 20 سنة، عثر عليه حارس أمن خاص، جثة هامدة داخل بئر مهجور عند الساعة العاشرة والنصف ليلا، ليسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وعاينت الجثة.

وأكد ذات المصدر أن جثة الشاب وبعد معيانتها تم نقلها إلى مستودع الأموات بمدينة طنجة لإخضاعها للتشريح الطبي للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة.



