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أسرة الأمن الوطني بأكادير تحتفي بأبناء رجال الشرطة المتفوقين دراسيا بمهرجان الإبداع صور | بوليتيك

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أسرة الأمن الوطني بأكادير تحتفي بأبناء رجال الشرطة المتفوقين دراسيا بمهرجان الإبداع ''صور''

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 11:36 أسرة الأمن الوطني بأكادير تحتفي بأبناء رجال الشرطة المتفوقين دراسيا بمهرجان الإبداع صور | بوليتيك
أسرة الأمن الوطني بأكادير تحتفي بأبناء رجال الشرطة المتفوقين دراسيا بمهرجان الإبداع ''صور''
احتفت أسرة الأمن الوطني بولاية أكادير مساء أمس الاثنين بمجموعة من أبناء موظفي الأمن المتفوقين دراسيا بمستوى الباكالوريا لهذه السنة، وذلك في إطار اختتام فعاليات مهرجان الإبداع المنظم من طرف مؤسسة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 احتفت أسرة الأمن الوطني بولاية أكادير مساء أمس الاثنين بمجموعة من أبناء موظفي الأمن المتفوقين دراسيا بمستوى الباكالوريا لهذه السنة، وذلك في إطار اختتام فعاليات مهرجان الإبداع المنظم من طرف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بحضور والي أمن أكادير ورؤساء المصالح الأمنية الخارجية.

و أشرف والي أمن أكادير على توزيع مجموعة من الهدايا خصصت للمحتفى بهم من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، تماشيا مع توجيهات عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، الرامية إلى تشجيع أبناء موظفي الشرطة وتحفيزهم على حصد النتائج الإيجابية في مسارهم الدراسي.

وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة أبدع في أدائها أطفال مخيم الأمن الوطني، بمشاركة أطفال المخيمات المجاورة، كمخيم المكتب الشريف للفوسفاط، الصحة، العدل، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومخيم المراكز النفسانية التربوية ''أمل''، والتي شملت مجالات فنية كالمسرح، الغناء، الموسيقى والتعبير.

ويأتي هذا المهرجان ليتوج المجهودات التربوية التي بذلت على امتداد مرحلتين تخييميتين استضيف خلالها ما مجموعه 800 طفلا من أسرة الأمن الوطني قادمين من مختلف مدن المملكة، فضلا عن 20 طفلا من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذين استفادوا جميعا من أنشطة تربوية متنوعة تتماشى مع مضمون الشعار العام للمخيم الذي اختير هاته السنة: ''مخيمات الأمن الوطني مشتل لقيّم المواطنة ''.

يذكر أن مخيمات الأمن الوطني شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية من حيث الإمكانيات البشرية، اللوجستيكية والتنشيطية الموضوعة رهن إشارة العملية التخييمية وذلك تماشيا مع العناية التي ما فتىء يوليها المدير العام للأمن الوطني لأبناء موظفي الأمن الوطني من خلال توفير كافة الشروط والظروف المواتية لإنجاح المخيمات الصيفية والتظاهرات التربوية المنظمة لفائدتهم.

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شوف تيفي المغرب أكادير أسرة الأمن الوطني تحتفي أبناء رجال الشرطة متفوقين دراسيا مخيم مهرجان الإبداع

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