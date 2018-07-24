بالصور..المغاربة كاعين..شوفو شنو واقع في الشواطئ المغربية ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الصور التي تم التقاطها من بعض الشواطئ المغربية، تكشف تشويه المنظر العام بهذه الشواطئ من خلال استخدام بعض الوسائل

"شوف تيفي"

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الصور التي تم التقاطها من بعض الشواطئ المغربية، تكشف تشويه المنظر العام بهذه الشواطئ من خلال استخدام بعض الوسائل التي تحجب الرؤية وتمنع المصطافين من الاستمتاع بمياه البحر.

وأوضح ناشرو الصور أن بعض الأسر المغربية، تقوم بوضع أغطية تحجب الرؤية وتمنعهم من الاستمتاع بمياه البحر، بالإضافة إلى تسببها في تشويه المنظر العام للعديد من الشواطئ المغربية المعروفة والتي تكون قبلة لسياح أجانب.

ومن جهة أخرى، استغل النشطاء الفيسبوكيون الفرصة للتعبير عن استيائهم من بعض التصرفات التي يقوم بها مصطافون لهذه الشواطئ كرمي النفايات بمياه البحر وبالرمال، بالإضافة إلى القيام بتصرفات تنتهي أحيانا بوقوع مشاكل خطيرة ومن بينها ممارسة كرة القدم في مكان يضم أطفالا قد يتعرضون للأذى بسبب ممارسة هذه الرياضة.