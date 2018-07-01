حضيو راسكم..شخص يقود سيارة يستهدف المواطنين الأبرياء فكازا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، تبحث منذ الساعات الأولى ليوم أمس الاثنين، على سيارة خفيفة سوداء اللون من نوع ''كليو''، يقودها شخص يعمل على اعتراض سبيل المارة

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، تبحث منذ الساعات الأولى ليوم أمس الاثنين، على سيارة خفيفة سوداء اللون من نوع "كليو"، يقودها شخص يعمل على اعتراض سبيل المارة لسرقة ما بحوزتهم.



وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل أن المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية آنفا، كادت أن توقف أمس الاثنين، هذه السيارة الخفيفة وتابعت خطوات سائقها والذي ولج إلى التراب الخاص بالمنطقة الأمنية الحي الحسني.



وأبرز ذات المصدر أن المنطقة الأمنية بآنفا، أرسلت برقية إلى المنطقة الأمنية الحي الحسني تحمل مواصفات السيارة حتى يتم إيقاف المشتبه به في أقرب وقت ممكن.