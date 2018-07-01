 نزيف الأرواح بمقطع طرقي بإقليم تيزنيت يخرج فعاليات المنطقة للاحتجاج والمطالبة بإنجاز ممر للدراجات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..المغاربة كاعين..شوفو شنو واقع في الشواطئ المغربية | مجتمع

بالصور..المغاربة كاعين..شوفو شنو واقع في الشواطئ المغربية

خــاص..بعدما شكات فالخيانة..حصلات راجلها مع صاحبتو وهاشنو دارت ليه فموسم التبوريدة نواحي البيضاء | حوادث و حقوق

خــاص..بعدما شكات فالخيانة..حصلات راجلها مع صاحبتو وهاشنو دارت ليه فموسم التبوريدة نواحي البيضاء

فيديو مثير..شوفو طريقة مغادرة الرئيس الروسي بوتين لمكتبه ولحظة صعوده لسيارته الفاخرة | منوعات

فيديو مثير..شوفو طريقة مغادرة الرئيس الروسي بوتين لمكتبه ولحظة صعوده لسيارته الفاخرة

حضيو راسكم..شخص يقود سيارة يستهدف المواطنين الأبرياء فكازا | حوادث و حقوق

حضيو راسكم..شخص يقود سيارة يستهدف المواطنين الأبرياء فكازا

نزيف الأرواح بمقطع طرقي بإقليم تيزنيت يخرج فعاليات المنطقة للاحتجاج والمطالبة بإنجاز ممر للدراجات | حوادث و حقوق

نزيف الأرواح بمقطع طرقي بإقليم تيزنيت يخرج فعاليات المنطقة للاحتجاج والمطالبة بإنجاز ممر

الصهد بزاف والحرارة ستصل ل48 درجة اليوم الثلاثاء بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

الصهد بزاف والحرارة ستصل ل48 درجة اليوم الثلاثاء بهذه المناطق بالمغرب

الدرك الإسباني يتجاهل شكاية مهاجرين مغاربة تعرضوا للسرقة +(فيديو) | مجتمع

الدرك الإسباني يتجاهل شكاية مهاجرين مغاربة تعرضوا للسرقة +(فيديو)

بعيدا عن الحسابات السياسية..مغاربة وجزائريون يطالبون بفتح الحدود بين البلدين | مجتمع

بعيدا عن الحسابات السياسية..مغاربة وجزائريون يطالبون بفتح الحدود بين البلدين

مروج مخدرات يفر من الدائرة الأمنية بعد القبض عليه بمراكش | حوادث و حقوق

مروج مخدرات يفر من الدائرة الأمنية بعد القبض عليه بمراكش

الإشاعات المشوشة المسمومة

نزيف الأرواح بمقطع طرقي بإقليم تيزنيت يخرج فعاليات المنطقة للاحتجاج والمطالبة بإنجاز ممر للدراجات

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 09:38 نزيف الأرواح بمقطع طرقي بإقليم تيزنيت يخرج فعاليات المنطقة للاحتجاج والمطالبة بإنجاز ممر للدراجات | حوادث و حقوق
نزيف الأرواح بمقطع طرقي بإقليم تيزنيت يخرج فعاليات المنطقة للاحتجاج والمطالبة بإنجاز ممر للدراجات
تعتزم عدة فعاليات حقوقية وجمعوية ومدنية بقيادة أولاد جرار جماعة الركادة التابعة لإقليم تيزنيت، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بتيزنيت خلال الأيام القليلة القادمة

شوف تيفي:تيزنيت

 تعتزم عدة فعاليات حقوقية وجمعوية ومدنية بقيادة أولاد جرار جماعة الركادة التابعة لإقليم تيزنيت، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بتيزنيت خلال الأيام القليلة القادمة وذلك للمطالبة بإحداث ممر خاص بالدراجات الهوائية والنارية على طول المسار الطرقي الرابط بين مدينة تيزنيت والركادة، وذلك لوقف نزيف الوفيات التي يحصدها بشكل مستمر.

وحسب ما نادى إليه عدد من النشطاء الفيسبوكيين، الذين يحضرون لهذا الشكل الاحتجاجي عبر بوابة فيسبوكية تحمل اسم "بوابة شباب أولاد جرار"، فإن هذه الوقفة تأتي على خلفية مصرع تلميذين أول أمس في حادث سير مميت بالمقطع الطرقي الرابط بين مدينة تيزنيت وأولاد جرار، إثر اصطدام دراجتهم النارية التي كانا يمتطيانها مع سيارة خفيفة أدت لوفاتهما على الفور.

وأكد عدد من المنادين لهذه الوقفة أن أصحاب الدراجات النارية والهوائية على الأخص يعيشون رعبا خطيرا أثناء استعمالهم لهذا المحور الطرقي، وذلك لانعدام ممر خاص بهم يجنبهم المغامرة بأرواحهم عبر مشاركتهم الطريق مع السيارات والشاحنات، والتي لا تحترم في أغلب الأحيان قانون السير، وتضع حياتهم على حافة الموت، نتيجة السرعة المفرطة التي تسير بها، الشيء الذي يستلزم بشكل مستعجل إخراج المشروع الخاص بممر الدراجات إلى حيز الوجود والبدء في تنزيله على أرض الواقع، بعدما سبق وأن أعطى الوزير المنتدب المكلف بالنقل واللوجستيك "نجيب بوليف" انطلاقته منذ سنتين وبالضبط شهر فبراير 2016، ولم ير النور ليومنا هذا لأسباب لازالت مجهولة.

هذا، وتطالب ساكنة الجماعة السالفة الذكر من الجهات الوصية التدخل العاجل للإسراع في تنزيل ممر خاص بالدراجات وضمه لهذه الطريق، التي تعد من بين أخطر المقاطع الطرقية التي تعرف حوادث سير كثيرة تعصف بأرواح عدد مهم من سكان المنطقة خاصة الشباب منهم، بحيث خلفت حوالي 5 قتلى فقط خلال الشهرين الأخيرين وجل الضحايا من مستعملي الدراجات، مما يستوجب تدخل الجهات الوصية بشكل مستعجل لإنجاز ممر خاص بالدراجات لوقف نزيف الأرواح.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيزنيت احتجاج إنجاز ممر الدراجات طريق الركادة تيزنيت نزيف الأرواح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خــاص..بعدما شكات فالخيانة..حصلات راجلها مع صاحبتو وهاشنو دارت ليه فموسم التبوريدة نواحي البيضاء | حوادث و حقوق

خــاص..بعدما شكات فالخيانة..حصلات راجلها مع صاحبتو وهاشنو دارت ليه فموسم التبوريدة نواحي البيضاء

حضيو راسكم..شخص يقود سيارة يستهدف المواطنين الأبرياء فكازا | حوادث و حقوق

حضيو راسكم..شخص يقود سيارة يستهدف المواطنين الأبرياء فكازا

مروج مخدرات يفر من الدائرة الأمنية بعد القبض عليه بمراكش | حوادث و حقوق

مروج مخدرات يفر من الدائرة الأمنية بعد القبض عليه بمراكش

جلسة خمرية تتحول إلى جريمة قتل بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

جلسة خمرية تتحول إلى جريمة قتل بشعة بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مثير و بالفيديو..تحدي رقصة كيكي غادي يدخلكم الحبس وها علاش‎ | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

مثير و بالفيديو..تحدي رقصة كيكي غادي يدخلكم الحبس وها علاش‎

والدة الفتاة الجميلة اللي سمح فيها راجلها و بلاها بالحشيش و القرقوبي تُفــجرها..بسباب القروبي بنتي كتعطيني العْصا | بــووز

والدة الفتاة الجميلة اللي سمح فيها راجلها و بلاها بالحشيش و القرقوبي تُفــجرها..بسباب القروبي بنتي كتعطيني العْصا

فيديو مؤثر لـحظة دفن شهداء الأستاذ المتقاعد بــآزرو | بــووز

فيديو مؤثر لـحظة دفن شهداء الأستاذ المتقاعد بــآزرو

نايضة بمهرجان أسبوع الجمل بكلميم..الجمهور كيضرب الفنانة بالحجر من فوق المنصة‎ | قنوات أخرى

نايضة بمهرجان أسبوع الجمل بكلميم..الجمهور كيضرب الفنانة بالحجر من فوق المنصة‎

﻿

آخر المستجدات

بالصور..المغاربة كاعين..شوفو شنو واقع في الشواطئ المغربية | مجتمع
منذ 4 دقائق

بالصور..المغاربة كاعين..شوفو شنو واقع في الشواطئ المغربية

خــاص..بعدما شكات فالخيانة..حصلات راجلها مع صاحبتو وهاشنو دارت ليه فموسم التبوريدة نواحي البيضاء | حوادث و حقوق

خــاص..بعدما شكات فالخيانة..حصلات راجلها مع صاحبتو وهاشنو دارت ليه فموسم التبوريدة نواحي البيضاء

فيديو مثير..شوفو طريقة مغادرة الرئيس الروسي بوتين لمكتبه ولحظة صعوده لسيارته الفاخرة | منوعات

فيديو مثير..شوفو طريقة مغادرة الرئيس الروسي بوتين لمكتبه ولحظة صعوده لسيارته الفاخرة

حضيو راسكم..شخص يقود سيارة يستهدف المواطنين الأبرياء فكازا | حوادث و حقوق

حضيو راسكم..شخص يقود سيارة يستهدف المواطنين الأبرياء فكازا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.