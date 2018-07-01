نزيف الأرواح بمقطع طرقي بإقليم تيزنيت يخرج فعاليات المنطقة للاحتجاج والمطالبة بإنجاز ممر للدراجات ﻿

تعتزم عدة فعاليات حقوقية وجمعوية ومدنية بقيادة أولاد جرار جماعة الركادة التابعة لإقليم تيزنيت، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بتيزنيت خلال الأيام القليلة القادمة

شوف تيفي:تيزنيت

تعتزم عدة فعاليات حقوقية وجمعوية ومدنية بقيادة أولاد جرار جماعة الركادة التابعة لإقليم تيزنيت، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بتيزنيت خلال الأيام القليلة القادمة وذلك للمطالبة بإحداث ممر خاص بالدراجات الهوائية والنارية على طول المسار الطرقي الرابط بين مدينة تيزنيت والركادة، وذلك لوقف نزيف الوفيات التي يحصدها بشكل مستمر.

وحسب ما نادى إليه عدد من النشطاء الفيسبوكيين، الذين يحضرون لهذا الشكل الاحتجاجي عبر بوابة فيسبوكية تحمل اسم "بوابة شباب أولاد جرار"، فإن هذه الوقفة تأتي على خلفية مصرع تلميذين أول أمس في حادث سير مميت بالمقطع الطرقي الرابط بين مدينة تيزنيت وأولاد جرار، إثر اصطدام دراجتهم النارية التي كانا يمتطيانها مع سيارة خفيفة أدت لوفاتهما على الفور.

وأكد عدد من المنادين لهذه الوقفة أن أصحاب الدراجات النارية والهوائية على الأخص يعيشون رعبا خطيرا أثناء استعمالهم لهذا المحور الطرقي، وذلك لانعدام ممر خاص بهم يجنبهم المغامرة بأرواحهم عبر مشاركتهم الطريق مع السيارات والشاحنات، والتي لا تحترم في أغلب الأحيان قانون السير، وتضع حياتهم على حافة الموت، نتيجة السرعة المفرطة التي تسير بها، الشيء الذي يستلزم بشكل مستعجل إخراج المشروع الخاص بممر الدراجات إلى حيز الوجود والبدء في تنزيله على أرض الواقع، بعدما سبق وأن أعطى الوزير المنتدب المكلف بالنقل واللوجستيك "نجيب بوليف" انطلاقته منذ سنتين وبالضبط شهر فبراير 2016، ولم ير النور ليومنا هذا لأسباب لازالت مجهولة.

هذا، وتطالب ساكنة الجماعة السالفة الذكر من الجهات الوصية التدخل العاجل للإسراع في تنزيل ممر خاص بالدراجات وضمه لهذه الطريق، التي تعد من بين أخطر المقاطع الطرقية التي تعرف حوادث سير كثيرة تعصف بأرواح عدد مهم من سكان المنطقة خاصة الشباب منهم، بحيث خلفت حوالي 5 قتلى فقط خلال الشهرين الأخيرين وجل الضحايا من مستعملي الدراجات، مما يستوجب تدخل الجهات الوصية بشكل مستعجل لإنجاز ممر خاص بالدراجات لوقف نزيف الأرواح.