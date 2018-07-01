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الصهد بزاف والحرارة ستصل ل48 درجة اليوم الثلاثاء بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 08:50 الصهد بزاف والحرارة ستصل ل48 درجة اليوم الثلاثاء بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
الصهد بزاف والحرارة ستصل ل48 درجة اليوم الثلاثاء بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، لليوم الثلاثاء، أن يبقى الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، ونسبيا حارا إلى حار بالمنطقة الشرقية والشياضمة وسوس والسهول الغربية

"شوف تيفي"

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، لليوم الثلاثاء، أن يبقى الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، ونسبيا حارا إلى حار بالمنطقة الشرقية والشياضمة وسوس والسهول الغربية للأطلس.

وسيلاحظ، خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما، وكتل ضبابية محلية بالسواحل، فيما ستظهر سحب ركامية خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس والشرق والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون الطقس مستقرا بجل جهات البلاد مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 31 و36 درجة بأقصى جنوب المنطقة الشرقية، وما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 16 و21 درجة بالسواحل وبالمرتفعات وبالسهول الأطلسية وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و26 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل ومرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 30 و35 درجة بكل من الأطلس والريف وشمال المنطقة الشرقية والسهول الشمالية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 36 و41 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الغربية للأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشياظمة وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، وما بين 42 و48 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين آسفي والعيون وهائجا في باقي المناطق.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البحر الحرارة الرياح الأقاليم الصحراوية

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