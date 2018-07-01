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الدرك الإسباني يتجاهل شكاية مهاجرين مغاربة تعرضوا للسرقة +(فيديو)

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 02:30 الدرك الإسباني يتجاهل شكاية مهاجرين مغاربة تعرضوا للسرقة +(فيديو) | مجتمع
الدرك الإسباني يتجاهل شكاية مهاجرين مغاربة تعرضوا للسرقة +(فيديو)
تداولت صفحات فيسبوكية ''فيديو''، يوثق شكاية مهاجرين مغاربة - عائدين من إسبانيا إلى المغرب – من تلكؤ الدرك الإسباني من القيام بمهامه.

شوف تيفي:

تداولت صفحات فيسبوكية ''فيديو''، يوثق شكاية مهاجرين مغاربة - عائدين من إسبانيا إلى المغرب – من تلكؤ الدرك الإسباني من القيام بمهامه.

ووفق ذات الفيديو، الذي تم بثه ونشره صباح اليوم الاثنين 23 يوليوز، فقد صرح المهاجران المغربيان المشتكيان، واللذان تعرضت سيارتهما (رباعية الدفع) للكسر والسرقة من طرف مجهولين، من عدم قيام الدرك الإسباني بمهامه الموكولة إليه كسلطة أمنية، في تسجيل المخالفة وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة والكشف عن مرتكب الجريمة.

وأضافت المشتكية في ذات الفيديو، :'' لقد تم تجاهل شكايتنا من لدن الدرك الإسباني، ولم يكترثوا إلينا.. مع أننا في دولة أوروبية ''.

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شوف تيفي المغرب الدرك الإسباني شكاية مهاجرين مغاربة للسرقة

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