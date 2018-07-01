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مروج مخدرات يفر من الدائرة الأمنية بعد القبض عليه بمراكش

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 02:10 مروج مخدرات يفر من الدائرة الأمنية بعد القبض عليه بمراكش | حوادث و حقوق
مروج مخدرات يفر من الدائرة الأمنية بعد القبض عليه بمراكش
علمت شوف تيفي أن مروج مخدرات يبلغ من العمر 25 سنة لاذ بالفرار من الدائرة الأمنية 16 المتواجدة بحي السعادة بمدينة مراكش، عقب القبض عليه بتهمة الاتجار في الممنوعات على يد عناصر الفرقة الولائية للمدينة

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن مروج مخدرات يبلغ من العمر 25 سنة لاذ بالفرار من الدائرة الأمنية 16 المتواجدة بحي السعادة بمدينة مراكش، عقب القبض عليه بتهمة الاتجار في الممنوعات على يد عناصر الفرقة الولائية للمدينة اليوم الإثنين.

ووفق مصادرنا، فإن الشاب العشريني الذي كان يشكل مذكرة بحث وطنية، لاذ بالفرار للنفاذ بفعلته غير أن العناصر الأمنية بما فيها الفرقة الولائية تجندت للبحث عن المعني بالأمر.

هذا وبعد مدة قصيرة، تمكنت العناصر الأمنية من القبض على المروج بالقرب من منزله ليتم اقتياده مرة أخرى إلى الدائرة الأمنية، حيث سيتم تعميق البحث معه بغرض التعرف على هوية مزوده بالمخدرات.

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شوف تيفي مجتمع المغرب مراكش مروج مخدرات

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