حصري...النائب البرلماني ''عبد الله المسعودي'' يسائل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عن خروقات طالت مشروعا طرقيا بأكادير إداوتنان''وثيقة'' ﻿

وجه النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان ''عبد الله المسعودي'' سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول الاختلالات التي تعرفها أشغال المشروع الطرقي رقم 1001، والذي يربط بين جماعة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وجه النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان ''عبد الله المسعودي'' سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول الاختلالات التي تعرفها أشغال المشروع الطرقي رقم 1001، والذي يربط بين جماعة أورير وإيموزار .

وحذر ''المسعودي'' في سؤاله لوزير التجهيز والذي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه من خطورة الخروقات التي تم رصدها بهذا المشروع الطرقي الرامي إلى فك العزلة عن ساكنة جبال إداوتنان خاصة خلال فصل الشتاء حيث تؤدي مياه الوديان إلى قطع الطريق عنهم وعزلهم عن العالم الخارجي.

وأوضح عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب ''عبد الله المسعودي''، في معرض مراسلته أن هذه المشاريع تكتسي أهمية قصوى في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وتساهم في تعزيز الاستثمار بالعالم القروي.

وأضاف، إن الطريق الإقليمية ''وانكريم'' تعد الشريان الرئيسي لمنطقة إداوتنان ككل، وذلك لما لها من أثر اجتماعي واقتصادي على الساكنة بتسهيلها لتسويق المنتوجات المحلية، وتشجيع السياحة الجبلية، وهو ما يستلزم العناية بها وصيانتها وتوسيعها وإصلاح الأضرار التي تخلفها الفيضانات.

وشدد ''المسعودي''، على أن هذه الطريق الإقليمية كل ما حلت الفيضانات تقوم بجرفها، وتتبخر معها عدد من الأموال الطائلة التي تصرف عليها، وهو ما يتطلب مجهودات مضاعفة لإعادة إصلاحها من جديد، الأمر الذي يستنزف ميزانية الدولة نتيجة الغش الواضح الذي تعرفه عملية الترميم والإصلاح كل سنة.

وهو ما تم كشفه مؤخرا، إذ رصدت مجموعة من الخروقات الجسيمة والاختلالات الواضحة بالمشروع الطرقي 1001 الرابط بين أورير وإيموزار، وتحديدا بالمقطع الطرقي ''أسيف نوانكريم'' ، الذي تبين به غش واضح في الأشغال التي تقوم بها الشركة صاحبة المشروع.

وختم ممثل أكادير إداوتنان بمجلس النواب مراسلته بمساءلته لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة للتصدي لمثل هذه الاختلالات، والتي سبق وأن نبه إليها ذات النائب كلا من المديرية الجهوية والإقليمية للتجهيز والسلطات المحلية والولائية وكذا رئيس جهة سوس ماسة باعتبارهم الممولين للمشروع الذي طالته الخروقات.

ويأتي هذا السؤال بعدما فجر النائب البرلماني يوم أمس فضيحة من العيار الثقيل إثر كشفه لجملة من الخروقات التي يقترفها العمال التابعون لإحدى الشركات التي أوكلت لها مهمة انجاز مقطع طرقي يربط بين إيموزار وأورير شمال مدينة أكادير، حيث وقف على غش واضح في الأشغال التي تقوم بها الشركة صاحبة المشروع، وأمر بوقف المهزلة، حين وجد أن عمال الشركة كانوا يفترشون الأسوار الوقائية للطريق على سطح الوادي وفوق الأتربة دون حفر أو تعميق للأساسات.