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صور فاضحة لسيدة متزوجة رفقة خليلها تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بتيزنيت

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 01:16 صور فاضحة لسيدة متزوجة رفقة خليلها تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بتيزنيت | مجتمع
صور فاضحة لسيدة متزوجة رفقة خليلها تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بتيزنيت
تفجرت فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل بمدينة تيزنيت خلال يوم أمس الإثنين، وذلك بعد انتشار واسع لصور سيدة متزوجة من أحد المستثمرين الأجانب وهي في أوضاع حميمية رفقة خليلها.

شوف تيفي:تيزنيت

تفجرت فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل بمدينة تيزنيت خلال يوم أمس الإثنين، وذلك بعد انتشار واسع لصور سيدة متزوجة من أحد المستثمرين الأجانب وهي في أوضاع حميمية رفقة خليلها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات هذه القضية تعود إلى تداول عدد من أبناء مدينة الفضة لصور جد فاضحة للسيدة المتزوجة وهي شبه عارية، وتظهر أماكن حساسة من جسمها رفقة أحد الأشخاص المنحدرين من ذات المدينة، والذي يبدو أنه على علاقة غرامية معها، حيث انتشرت كالنار في الهشيم، وغزت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث الصغير والكبير بالمدينة خاصة على تقنية الواتساب.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أنه فور انتشار هذه الفضيحة المدوية دخلت عناصر المركز القضائي التابع للضابطة القضائية للدرك الملكي بتيزنيت على خط هذه القضية، وتم فتح تحقيق في النازلة بأمر من النيابة العامة المختصة.

وأضافت ذات المصادر، أنه جرى استدعاء المعنية بالأمر وتم الاستماع لها في محضر رسمي من أجل كشف ملابسات وحيثيات تلك الصور، فيما لازال البحث جاريا عن الشخص الذي ظهر برفقتها في تلك الصور للاستماع له هو الآخر في ذات النازلة، لكشف باقية فصولها وهوية من قام بتسريبها.

وعرفت مدينة تيزنيت في الآونة الأخيرة تفجير مجموعة من القضايا ذات البعد الأخلاقي الجنسي، حيث لم يمر على ظهور فيديوهات جنسية لتلميذة تدرس بإحدى الثانويات التأهيلية إلا بضعة أسابيع، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه الظاهرة الخطيرة، التي أضحت تنخر المجتمع التزنيتي المعروف بمحيطه الاجتماعي المحافظ، والذي تطبعه الحشمة والوقار.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت صور فاضحة سيدة متزوجة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

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