البام يرفض مقترح قانون معاشات البرلمانيين و ''البيجيدي'' و ''الميزان'' يعبئ له ﻿

أكد الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة من جديد رفضه لمقترح القانون الخاص بمعاشات البرلمانيين ، ويعتبر المال العام خط أحمر.

شوف تيغي

أكد الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة من جديد رفضه لمقترح القانون الخاص بمعاشات البرلمانيين ، ويعتبر المال العام خط أحمر.

وجدد الفريق هذا الموقف خلال اجتماع اللجينة المكلفة بالموضوع، ولهذا تأجل الْيَوْمَ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والذي كان من المفترض أن يستكمل مناقشة موضوع معاشات البرلمانيين والحسم فيه.

هذا ولا زال حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال يعبئ أعضاء لجنة المالية ويقوم بالدعاية لأجل الإبقاء على معاشات البرلمانيين ضد الإرادة الشعبية ومطالبات عدد كبير من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التي تدفع بإلغاء معاشات البرلمانيين على اعتبار البرلمان مهمة وليس وظيفة.