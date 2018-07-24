 جلسة خمرية تتحول إلى جريمة قتل بشعة بالبيضاء ﻿
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جلسة خمرية تتحول إلى جريمة قتل بشعة بالبيضاء

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 00:53 جلسة خمرية تتحول إلى جريمة قتل بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق
جلسة خمرية تتحول إلى جريمة قتل بشعة بالبيضاء
تحولت جلسة خمرية بدوار ولاد هرس بالقرب من حي عادل بمنطقة عين السبع -الحي المحمدي إلى جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد صديقه بعدما وجه له العديد من الطعنات الغادرة بواسطة سلاح أبيض.

شوف تيفي

تحولت جلسة خمرية بدوار ولاد هرس بالقرب من حي عادل بمنطقة عين السبع -الحي المحمدي إلى جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد صديقه بعدما وجه له العديد من الطعنات الغادرة بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الضحية والجاني نشب بينهما خلاف حاد تطور إلى اشتباك بالأيدي في حدود الساعة الحادية عشر ليلا ليُقدم أحدهما على طعن الاخر على مستوى الجسم.

وأضافت مصادرنا أنه تم نقل الضحية إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية غير أنه فارق الحياة في حدود الساعة الرابعة فجرا، لينقل بعدها إلى مستودع الأموات لإخضاعه للتشريح الطبي.

من جهتها، تمكنت دورية الدراجين اليوم الإثنين صباحا من القبض على الجاني بحي لمياء بعدما لاذ بالفرار بعد ارتكابه جريمته.

هذا وتمت إحالت الموقوف على مصلحة الشرطة القضائية بنفس المنطقة لتعميق البحث معه في المنسوب إليه.

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