صادم.. أب يمارس الجنس على ابنته القاصرة لمدة ثلاث سنوات في غفلة من الأم بعين حرودة ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها، أن أب أسرة يمارس الجنس على ابنته البالغة من العمر 11 سنة في غفلة من زوجته، وذلك بدوار الحجر-عين حرودة إقليم المحمدية.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها، أن أب أسرة يمارس الجنس على ابنته البالغة من العمر 11 سنة في غفلة من زوجته، وذلك بدوار الحجر-عين حرودة إقليم المحمدية.

وأَضافت مصادرنا، أن هذا الوحش الأدمي لم يتردد في ممارسة الجنس على فلذه كبده، إذ ضبطته زوجته ليلة الأحد-الإثنين في غرفة ابنتهما وهو يغتصبها في حدود الساعة الواحدة ليلا.

وأمام هذا الأمر ، أقدم على تهديد زوجته قائلا « إلا قلتيها البوليس غادي نقتلك نتي وبنتك »، وفي الصباح الباكر، توجهت الأخيرة رفقة ابنتها عند عائلتها لتسرد لهم ما وقع ليقوموا بوضع شكاية لدى عناصر الدرك الملكي.

وفور إشعارهم بالواقعة الشنيعة، ألقت عناصر الدرك الملكي القبض على الوحش الآدمي واقتادته على الدائرة الأمنية لمباشرة التحقيق معه في المنسوب إليه.

وعند استنطاقه، كشف الزوج أنه كان يمارس الجنس على ابنته لمدة ثلاث سنوات أي منذ أن كان عمرها ثماني سنوات، موهما ابنته بأن ما يفعله بها أمر عادي ويحدث بين أي أب وابنته.