العثماني يدافع عن المؤسسة العمومية ويحيي نساء ورجال أسرة التعليم الذين يناضلون في سبيل الوطن ﻿

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى التوقف عن التنقيص من دور المدرسة العمومية، ولفت الانتباه، أثناء جوابه على سؤال ''التعليم: الحصيلة والاستعداد'' خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة

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دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى التوقف عن التنقيص من دور المدرسة العمومية، ولفت الانتباه، أثناء جوابه على سؤال ''التعليم: الحصيلة والاستعداد'' خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب يوم الإثنين 23 يوليوز 2018 ، إلى أن المدرسة العمومية المغربية خرجت أطرا وكفاءاتا يفتخر بها المغاربة وأن التلاميذ الذين درسوا فيها متفوقون ويثبتون جدارتهم في الكثير من المباريات الدولية.

وأضاف رئيس الحكومة، في ذات الجلسة: بـ''أن هناك نقصا وخصاصا في التعليم لكن '' لا يجب أن يجرنا ذلك إلى التنقيص من المدرسة العمومية لأن خطابنا هو الذي يضر بهذه المدرسة'' داعيا النواب إلى المساهمة في إصلاح التعليم.

وفي ذات السياق، وجه العثماني التحية إلى رجال ونساء التعليم في المدرسة العمومية ''الذين يناضلون في عمومهم في سبيل الوطن ويبذلون مجهودات كبيرة يجب أن نعترف بها'' يشدد رئيس الحكومة.