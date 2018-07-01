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مستخدمة سابقة بالقصر الملكي نصبت على عشرات الأشخاص وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 00:11 مستخدمة سابقة بالقصر الملكي نصبت على عشرات الأشخاص وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
مستخدمة سابقة بالقصر الملكي نصبت على عشرات الأشخاص وهذه التفاصيل
لازالت مصالح الشرطة القضائية بسلا تباشر تحقيقاتها في قضية نصب باسم القصر الملكي، ذهب ضحيتها عشرات الأشخاص ممن دفعوا مبالغ مالية للحصول على وظائف بالقصر قبل أن يتأكدوا أنهم تعرضوا لعملية نصب متقنة.

شوف تيفي

لازالت مصالح الشرطة القضائية بسلا تباشر تحقيقاتها في قضية نصب باسم القصر الملكي، ذهب ضحيتها عشرات الأشخاص ممن دفعوا مبالغ مالية للحصول على وظائف بالقصر قبل أن يتأكدوا أنهم تعرضوا لعملية نصب متقنة.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فإن العشرات من قاطني الأحياء الشعبية وخاصة حي الإنبعاث بسلا وقعوا ضحية عملية نصب قامت بها مستخدمة سابقة بالقصر الملكي بعد أن نجحت في استعمال بعض الوثائق التي بحوزتها من أجل استقطاب الضحايا الراغبين في إيجاد فرصة عمل وإقناعهم بوجود عشرات الوظائف الشاغرة للعمل داخل القصر الملكي بالرباط، لتجمع مبالغ طائلة قبل أن تختفي عن الأنظار بعد أن نجحت في كسب ثقة ضحاياها عبر ولوجها المستمر للمشور للتأكيد على أن لها علاقات ستمكنها من تنفيذ وعودها.

وأضافت اليومية، أن مصالح الشرطة القضائية بسلا تمكنت في وقت سابق من توقيف المستخدمة على خلفية شيك بدون رصيد قبل أن يتضح أنها مطلوبة بموجب شكايات تتعلق بالنصب والاحتيال بعد أن وضع عدد من الضحايا شكاية أكدوا فيها تعرضهم للنصب من طرف سيدة تدعي علاقتها بالقصر الملكي.

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شوف تيفي حوادث وحقوق القصر الملكي المغرب سلا نصب

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