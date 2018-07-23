مغني عالمي يرفع العلم الفلسطيني خلال حفلته الفنية ﻿

رفع روجر وترز المؤلف والمغني البريطاني، العلم الفلسطيني في ختام حفله بالعاصمة الإيطالية روما نهاية الأسبوع المنصرم.

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رفع روجر وترز المؤلف والمغني البريطاني، العلم الفلسطيني في ختام حفله بالعاصمة الإيطالية روما نهاية الأسبوع المنصرم.

وحسب ما نقلته مختلف وسائل الإعلام الدولية، فإن المغني البريطاني ومؤسس فرقة «بينك فلويد» الموسيقية، يعد من أشهر المدافعين عن القضية الفلسطينية والمناهضين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت ذات المصادر، أن روجر وترز سبق له وأن انضم إلى الحركة العالمية لمقاطعة الاحتلال، ليرفع بذلك العلم الفلسطيني خلال حفله الغنائي.

تجدر الإِشارة، إلى أن المغني البريطاني اشتهر بكتاباته عن القضية الفلسطينية، أبرزها أغنية palestine is my home والتي تعني بالعربية فلسطين هي منزلي.