شاب يعتدي على طفلة قاصرة بواسطة قنينة خمر بإقليم الجديدة ﻿

توصلت قناة ''شوف تيفي'' بقصة مؤثرة لفتاة تبلغ من العمر 15 سنة تعرضت لاعتداء شنيع على يد « ولد الفشوش » عشريني بـ ''جمعة بني هلال-دكالة'' إقليم الجديدة قبل حوالي 15 يوما.

شوف تيفي

توصلت قناة "شوف تيفي" بقصة مؤثرة لفتاة تبلغ من العمر 15 سنة تعرضت لاعتداء شنيع على يد « ولد الفشوش » عشريني بـ "جمعة بني هلال-دكالة" إقليم الجديدة قبل حوالي 15 يوما.

وحسب أقوال عائلة الضحية، فإن مرتكب هذا الاعتداء حاول أيضا الاعتداء جنسيا على الطفلة بعدما كانت في طريقها لجلب الماء من أحد الآبار، حيث أمسك بها بقوة وحاول اغتصابها.

وأضافت مصادرنا، أن الطفلة لاذت بالفرار ما دفعه للرمي بزجاجة الخمر التي كان يحتسيها رفقة أصدقائه، على مستوى وجهها، الشيء الذي تسبب لها في كسر على مستوى الجمجمة.

وأمام هذا الأمر، خضعت الطفلة الضحية لعمليتين جراحيتين بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، على أن تخضع لعملية أخرى بعد سنة.

ومن جهتها، حاولت عائلة الشاب، إقناع عائلة الضحية بالتنازل عن الشكاية لأن ابنهم يريد أن يحقق حلمه في أن يصبح دركيا، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل لـ 20.000 درهم، وأمام رفض العائلة لهذا المطلب، استفزت العائلة الأولى عائلة الضحية قائلين « ولدنا غادي يلبس لبسة ديال الجوندارم بكم ولا بلا بكم".