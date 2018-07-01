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المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يدعو لمسيرة مليونية لاسقاط تقاعد البرلمانيين

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 21:04 المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يدعو لمسيرة مليونية لاسقاط تقاعد البرلمانيين | بوليتيك
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة يدعو لمسيرة مليونية لاسقاط تقاعد البرلمانيين
استنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، ما وصفه بـتواطؤ أغلب مكونات الطبقة السياسية البرلمانية دفاعا عن الريع السياسي البرلماني وتحويل المهمة البرلمانية التطوعية النبيلة إلى

شوف تيفي

استنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، ما وصفه بـتواطؤ أغلب مكونات الطبقة السياسية البرلمانية دفاعا عن الريع السياسي البرلماني وتحويل المهمة البرلمانية التطوعية النبيلة إلى مصدر للرزق المعاشي.

وأضاف المرصد، وفق بلاغ استنكاري توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الاثنين 23 يوليوز،"لقد تتبع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام السيناريو المخجل للمقترحات والمناقشات المتعلقة بمعاشات البرلمانيين داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ومارافقها من جدالات وارتباكات وتجاذبات داخل قبة البرلمان وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي والشعبي".

وأكد ذات البلاغ، بلغة شديد اللهجة ما وصفه بـ"المشهد البرلماني الرديء" أن "البرلماني المنتخب ليس موظفا بأي حال من الأحوال، بل هو يقوم بمهمة إرادية تمثيلية مؤقتة، بناء على الدستور، وبالتالي فلا يحق له أن يطالب بمعاش شخصي يحتسب تأسيسا على مهمته البرلمانية المؤقتة التي يتلقى عنها تعويضات سمينة كما أنه لا يحق له المطالبة باللجوء إلى الميزانية العامة للدولة لتغطية نفقات امتيازية معاشية برلمانية غير مشروعة".

وأوضح "إن البرلماني مقيد بمقتضيات الدستور، وهو الأولى بأن يحترم مقتضياته بالكامل ومنها ما ورد في الفصل 36 بشأن معاقبة القانون لتنازع المصالح، وما ورد في الفصل 6 بشأن عدم رجعية القانون ، وما ورد في الباب 12 بشأن الحكامة الجيدة"، ويضيف المرصد الوطني،"إن البرلماني مطالب بصفته ممثل الشعب أن ينصت لاستنكاراته ومطالباته وألا يشرع في تحد لمواقف ومطالبات الفئة العريضة من الشعب".

ودعا المرصد في بلاغه الاستنكاري "هذا السلوك الانحرافي الخطير في الممارسة البرلمانية الذي أفقد ماتبقى من بصيص الثقة في المهمة البرلمانية النبيلة مع توجيه تقدير خاص لبعض البرلمانيين الشرفاء الذين صرحوا برفضهم المعاش الريعي".

كما دعا "للمطالبة بمسيرة مليونية ترفع شعار حل البرلمان وإعفاء الحكومة المنبثقة عنها وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتأسس على الكفاءة والنزاهة والمحاسبة من أجل العمل بجانب وتحت إشراف جلالة الملك من أجل التصدي للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية".

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المرصد الوطني محاربة الرشوة حماية المال العام المشهد البرلماني الرديء مسيرة مليونية حل البرلمان

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