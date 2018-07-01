هام للمغاربة.. فلكيا ..هذا هو أول أيام عيد الأضحى ﻿

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن غرة شهر ذو الحجة لعام 1439 هجريا ستكون يوم الأحد 12 غشت المقبل، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الإثنين 20 غشت وأول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 غشت في مجموعة من الدول

"شوف تيفي"

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن غرة شهر ذو الحجة لعام 1439 هجريا ستكون يوم الأحد 12 غشت المقبل، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الإثنين 20 غشت وأول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 غشت في مجموعة من الدول العربية والاسلامية.

وأكد المعهد فى بيان أصدره اليوم الاثنين، أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشر وثمانى وخمسين دقيقة ظهرا يوم السبت 29 من ذو القعده لعام 1439 هجريا الموافق 11 غشت المقبل "يوم الرؤية".

وأبرز البيان أن الحسابات الفلكية كشفت أن الهلال الجديد من المقرر أن يبقى فى سماء مكة المكرمة 12 دقيقة بعد غروب شمس "يوم الرؤية"، مشيرا إلى أنه وطبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، تكون صلاة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 غشت.

وبخصوص المغرب، فقد أكدت سابقا جمعية علوم الفكر المغربية ل"شوف تيفي" أن يوم الأربعاء 22 غشت أول أيام عيد الأضحى بالمملكة المغربية.