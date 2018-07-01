 هام للمغاربة.. فلكيا ..هذا هو أول أيام عيد الأضحى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للمغاربة.. فلكيا ..هذا هو أول أيام عيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة.. فلكيا ..هذا هو أول أيام عيد الأضحى

أكادير...توافد عدد كبير من عاملات الجنس هذا الصيف وحملات اعتقال واسعة تطالهن...تفاصيل خاصة | حوادث و حقوق

أكادير...توافد عدد كبير من عاملات الجنس هذا الصيف وحملات اعتقال واسعة تطالهن...تفاصيل خاصة

طبيب يعتزل احتجاجا على مضايقات تعرض لها بتيزنيت | حوادث و حقوق

طبيب يعتزل احتجاجا على مضايقات تعرض لها بتيزنيت

العثماني يعطي اشارة إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة | بوليتيك

العثماني يعطي اشارة إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة

العثماني يكشف وضعية التعليم العمومي المغربي | بوليتيك

العثماني يكشف وضعية التعليم العمومي المغربي

بغا ينتاحر على المباشر طلع فوق عمود كهربائي وهاشنو وقع منين جاو البوليس بالرباط | حوادث و حقوق

بغا ينتاحر على المباشر طلع فوق عمود كهربائي وهاشنو وقع منين جاو البوليس بالرباط

زيان يكشف حقيقة فيديو القرآن أمــام البرلمان و يشكر الجهات التي قامت بمبادرة إعادة نشره | بوليتيك

زيان يكشف حقيقة فيديو القرآن أمــام البرلمان و يشكر الجهات التي قامت بمبادرة إعادة نشره

العثماني يقدم حصيلة برامج محاربة الأمية للموسم القرائي 2017-2018 | بوليتيك

العثماني يقدم حصيلة برامج محاربة الأمية للموسم القرائي 2017-2018

المجمع الشريف للفوسفاط يدمج البعد التحسيسي والترفيهي في دعمه لبرنامج شواطئ نظيفة بإقليم الجديدة | اقتصاد

المجمع الشريف للفوسفاط يدمج البعد التحسيسي والترفيهي في دعمه لبرنامج ''شواطئ نظيفة'' بإقليم

الإشاعات المشوشة المسمومة

هام للمغاربة.. فلكيا ..هذا هو أول أيام عيد الأضحى

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 20:30 هام للمغاربة.. فلكيا ..هذا هو أول أيام عيد الأضحى | مجتمع
هام للمغاربة.. فلكيا ..هذا هو أول أيام عيد الأضحى
كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن غرة شهر ذو الحجة لعام 1439 هجريا ستكون يوم الأحد 12 غشت المقبل، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الإثنين 20 غشت وأول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 غشت في مجموعة من الدول

"شوف تيفي"

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن غرة شهر ذو الحجة لعام 1439 هجريا ستكون يوم الأحد 12 غشت المقبل، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الإثنين 20 غشت وأول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 غشت في مجموعة من الدول العربية والاسلامية.

 وأكد المعهد فى بيان أصدره اليوم الاثنين، أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشر وثمانى وخمسين دقيقة ظهرا يوم السبت 29 من ذو القعده لعام 1439 هجريا الموافق 11 غشت المقبل "يوم الرؤية".

وأبرز البيان أن الحسابات الفلكية كشفت أن الهلال الجديد من المقرر أن يبقى فى سماء مكة المكرمة 12 دقيقة بعد غروب شمس "يوم الرؤية"، مشيرا إلى أنه وطبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، تكون صلاة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 غشت.
وبخصوص المغرب، فقد أكدت سابقا جمعية علوم الفكر المغربية ل"شوف تيفي" أن يوم الأربعاء 22 غشت أول أيام عيد الأضحى بالمملكة المغربية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عيد الأضحى الحسابات الفلكية المعهد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مديرية الحموشي تُكذب إدعاءات المواطنة الفرنسية المعتقلة على خلفية الخيانة الزوجية بمراكش | مجتمع

مديرية الحموشي تُكذب إدعاءات المواطنة الفرنسية المعتقلة على خلفية الخيانة الزوجية بمراكش

عــاجل:تطورات جديدة في مجزرة آزرو..ها علاش قتل الأستاذ أفراد أسرته من بندقية صيد | مجتمع

عــاجل:تطورات جديدة في مجزرة آزرو..ها علاش قتل الأستاذ أفراد أسرته من بندقية صيد

نشاط للتبوريدة بمهرجان الجمل بكلميم يتحول لكابوس بعد انهيار جزء من مدرجات متبثة وإصابة 13 شخصا بينهم مسنين وسيدة حاملصور حصرية | مجتمع

نشاط للتبوريدة بمهرجان الجمل بكلميم يتحول لكابوس بعد انهيار جزء من مدرجات متبثة وإصابة 13 شخصا بينهم مسنين وسيدة حامل''صور حصرية''

بالفيديو والصور..رقم يحمل صورة شخصية ملقبة بـ مومو ترعب المغاربة على الواتساب | مجتمع

بالفيديو والصور..رقم يحمل صورة شخصية ملقبة بـ ''مومو'' ترعب المغاربة على الواتساب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح صادم لأم شاب محكوم ب22 سنة على خلفية إشعال النار فسجن عكاشة..كنبيع الكارو باش نجيب القفة لولدي | بــووز
منذ 16 دقيقة

تصريح صادم لأم شاب محكوم ب22 سنة على خلفية إشعال النار فسجن عكاشة..كنبيع الكارو باش نجيب ''القفة'' لولدي

فيديو مؤثر..اغماءات وزغاريد لحظة وصول جثمان الشاب المغربي اللي مات فظروف غامضة بروسيا+ لحظة الدفن و تصريح قوي لوالدته | بــووز

فيديو مؤثر..اغماءات وزغاريد لحظة وصول جثمان الشاب المغربي اللي مات فظروف غامضة بروسيا+ لحظة الدفن و تصريح قوي لوالدته

في أول خروج إعلامي صــادم و غير متوقع..شاهد على مجزرة آزرو يروي القصة الكاملة..الأستاذ مكانش مريض وها علاش قتل جيرانو ببندقية صيد | بــووز

في أول خروج إعلامي صــادم و غير متوقع..شاهد على مجزرة آزرو يروي القصة الكاملة..الأستاذ مكانش مريض وها علاش قتل جيرانو ببندقية صيد

براسولات البحررغم المنع و تحرير الملك العمومي..عودة كراء البراصولات بشاطئ عين الذئاب | بــووز

براسولات البحررغم المنع و تحرير الملك العمومي..عودة كراء ''البراصولات'' بشاطئ عين الذئاب

﻿

آخر المستجدات

هام للمغاربة.. فلكيا ..هذا هو أول أيام عيد الأضحى | مجتمع
منذ 6 دقائق

هام للمغاربة.. فلكيا ..هذا هو أول أيام عيد الأضحى

أكادير...توافد عدد كبير من عاملات الجنس هذا الصيف وحملات اعتقال واسعة تطالهن...تفاصيل خاصة | حوادث و حقوق

أكادير...توافد عدد كبير من عاملات الجنس هذا الصيف وحملات اعتقال واسعة تطالهن...تفاصيل خاصة

طبيب يعتزل احتجاجا على مضايقات تعرض لها بتيزنيت | حوادث و حقوق

طبيب يعتزل احتجاجا على مضايقات تعرض لها بتيزنيت

العثماني يعطي اشارة إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة | بوليتيك

العثماني يعطي اشارة إطلاق المنصة الوطنية للمشاركة المواطنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.