أكادير...توافد عدد كبير من عاملات الجنس هذا الصيف وحملات اعتقال واسعة تطالهن...تفاصيل خاصة ﻿

عرفت مدينة أكادير خلال هذا الصيف توافد أعداد كبيرة من الفتيات في أعمار مختلفة، وذلك لممارسة الجنس والفساد وامتهان الدعارة، نظرا لانتعاش المدينة سياحيا واستقبالها لزوار من جميع الأقطار داخل

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عرفت مدينة أكادير خلال هذا الصيف توافد أعداد كبيرة من الفتيات في أعمار مختلفة، وذلك لممارسة الجنس والفساد وامتهان الدعارة، نظرا لانتعاش المدينة سياحيا واستقبالها لزوار من جميع الأقطار داخل المغرب وخارجه، الأمر الذي ينعش الحركة التجارية لهاته الوافدات، ويصبح الطلب عليهن في تزايد، ما جعلهن يقصدن أكادير للفوز بعمولات إضافية.

وكشفت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، أنه مع توافد هذا الكم الهائل من بائعات الهوى اتخذت السلطات الأمنية تدابير احترازية لمواجهة هذه الفئات المتنقلة وشنت عليها هجوما شرسا خاصة طيلة الأسبوع الماضي، إذ قامت العناصر الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير بتنظيم حملات تمشيطية بعدد من النقط التي ترتادها هذه المومسات خاصة بالملاهي الليلية والشريط السياحي للمدينة.

ونفذت سلسلة من الاعتقالات خلال نهاية الأسبوع، إذ تم توقيف ما يفوق 100 فتاة منذ بداية هذا الصيف، وهن بصدد التفاوض مع زبائن من أجل قضاء ليال ماجنة يؤثثها الجنس والخمر بمختلف أشكاله سواء بالشارع العام أو أمام باب الحانات والفنادق المعروفة بمدينة أكادير، وقدمن أمام وكيل الملك، وأغلبهن في فترة العشرينيات من عمرهن بل منهن قاصرات.

وفي ذات السياق تمت مداهمة عدة شقق منذ بداية صيف هذا العام، وضبط عناصر الأمن داخلها مجموعة من الشابات برفقة أشخاص من جنسيات مختلفة متلبسين بممارسة الجنس، لاسيما بالمجمعات السكنية المتواجدة بالحي المحمدي وبعض الشوارع المعروفة وسط أكادير، والتي يقصدها كل باحث عن اللذة الجنسية، وكانت موضوع شكايات متسلسلة من مجموعة من الجمعيات والسانديكات الذين طالبوا أكثر من مرة بحماية أزواج الساكنة وأبنائهم من مظاهر الفساد والدعارة التي تقع بالقرب من مساكنهم في واضحة النهار، وهو الأمر الذي استجابت له المصالح الأمنية من خلال حملاتها الاستباقية لتفكيك كل معاقل صناعة الجنس واستقطابه بمدينة أكادير.

ومن جانب آخر، استهدفت الحملات الأمنية أيضا عددا من المحلات الخاصة بإعداد النرجيلة وتقديمها للزبائن وزوار المدينة، وهمت هذه الحملة التمشيطية ما يقارب 13 مقهى للشيشة بمجموعة من الأحياء الشعبية، وأسفرت على حجز حوالي 121 قنينة نرجيلة ومستلزماتها وتم تحرير محاضر رسمية لزجر أصحاب هذه المقاهي أمام المصالح القضائية.