طبيب يعتزل احتجاجا على مضايقات تعرض لها بتيزنيت ﻿

قرر المهدي الشافعي الاعتزال عن مزاولة مهمته كطبيب جراح بعد سنة من اشتغاله بإقليم تيزنيت، ساهم خلالها في علاج عدد كبير من الأطفال بمختلف مناطق ونواحي تيزنيت وكلميم واد نون.

شوف تيفي

قرر المهدي الشافعي الاعتزال عن مزاولة مهمته كطبيب جراح بعد سنة من اشتغاله بإقليم تيزنيت، ساهم خلالها في علاج عدد كبير من الأطفال بمختلف مناطق ونواحي تيزنيت وكلميم واد نون.

ويأتي هذا الاعتزال مباشرة بعد انتهاء أشغال الجلسة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، حيث صرح الشافعي، عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، أن "عبد الله حمايتي مدير مستشفى الحسن الأول بنفس المدينة يتهمه بالسب والقذف".

وحسب تصريح مسجل للجراح الشافعي عبر حسابه الفيسبوكي، اليوم الاثنين 23 يوليوز، قال الشافعي أن " هذه التهم الملفقة سببها الحقيقي أن المسؤولين لا يقبلون قيامه بواجبه المهني لعلاج الأطفال، وأن جريمته الوحيدة هي علاج الأطفال".





